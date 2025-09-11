18 שנה, מאות בוגרים: המקום שבו התורה ועולם הטיפול נפגשים

ב"חכמת הלב" תלמדו כלים שיחדשו אתכם מבפנים, ויפתרו עבורכם מגוון בעיות בחיים. ( צילום: יח"צ )

בישראל של היום, החיים אינם פשוטים. עומס, דאגות, סטרס תמידי – וכל אחד מאיתנו מחפש רגע לנשום, להבין את עצמו טוב יותר, ולגלות איך להתמודד עם המציאות, עם המשפחה ועם העבודה.

לא מעט אנשים חווים תסכול מתמשך מול מערכות יחסים קרובות, מתחים זוגיים, תסכול מול הילדים, חוסר מיצוי בעבודה, תחושה פנימית של חוסר סיפוק- לא מרוצים, מאוכזבים מעצמם… הרבה מתמודדים עם כעסים שמבעבעים מבפנים, מתחים שלא מרפים, חוסר אנרגיה ליהנות מהחיים, הכל מרגיש יבש וחסר צבע – כאילו משהו בפנים כבה, והלב פשוט עייף. הרב לייבל נגד היועמ"שית ולצד בחורים שלא מתגייסים: זה המכתב החריף שנשלח חנני ברייטקופף | 16:56 מהמקום הזה, לפני כמעט שני עשורים נולד בית ספר "חכמת הלב" והפך לבית עבור מאות אנשים - בדיוק כמוכם - שביקשו לפתור את הקשיים והבעיות שיש שלהם. ב"חכמת הלב" תלמדו כלים שיחדשו אתכם מבפנים, ויפתרו עבורכם מגוון בעיות בחיים. תרכשו אסטרטגיות פרקטיות לשיפור וחיזוק מערכות יחסים, התמודדות עם דימוי עצמי נמוך, חרדות, טורדנות כפייתית, כעסים ועוד… תעברו מסע אמיתי שיחבר אתכם מבפנים - ילמד אתכם לפגוש את עצמכם באמת, ואפילו יאפשר לכם לשחרר 'תיקים' מהעבר - שמכבידים עליכם עד היום. ב"חכמת הלב" לומדים לשלב את אוצרות פנימיות התורה עם החיים עצמם.

הלימוד נוגע בלב, פותח הבנות חדשות, ומעניק כלים אמיתיים להתמודדות וצמיחה.

מי שנכנס בשערי בית הספר, מהר מאוד מגלה שזה הרבה יותר ממסלול לימודים – יש כאן אמת שמטלטלת מבפנים.

לא עוד שינוי חיצוני קטן - אלא הזדמנות לריפוי וצמיחה.

וזה משנה חיים.

תלמידים מספרים איך כבר בשיעורים הראשונים נפתח להם חלון חדש – פתאום המחשבות מסתדרות ומתחילות להתבהר, הרגשות מקבלים יותר מקום, וההסתכלות שלהם על המציאות משתנה לגמרי.

אחת מבוגרות בית הספר מספרת: "אני לומדת מאז שעמדתי על דעתי, עשיתי תואר ראשון ושני, קורסים שונים, השתלמויות וסדנאות-רגשיות, רוחניות, תורניות. הפעם הראשונה שהתחלתי ללמוד "באמת" היתה בבית ספר "חכמת הלב". "אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ" אני מרגישה שהנשמה שלי מקבלת בדיוק את המזון שהיא צריכה כדי לגדול ולהתפתח, אני נהנית לבוא ללימודים ומתרפאת משבוע לשבוע. רוב תחומי החיים שהיו לי בהם מורכבויות ותקיעויות – השתחררו בצורה פלאית וקסומה, בעזרת ה', הודות לעבודה האישית המודרכת וללמידה המשמעותית." תלמיד נוסף מתאר: "אני ממליץ בכל פה, לכל מי שמאמין, ורוצה להיות מופתע לגלות, כמה העולם שהוא משוכנע שהוא מכיר היטב, טוב בהרבה מכפי שאי פעם העלה בדעתו. שיטת ההתבוננות בשבילי היא דרך חיים ממש, הנוגעת ומרוממת את כל תחומי חיי. האישיים, הזוגיים, המשפחתיים, החברתיים והמקצועיים. יום יום, ניסי ניסים, ברוך ה'. אינני צעיר, אך נוכחתי לדעת, שההתבוננות שייכת לכל גיל וטובה, ובכוחה לקדם כל אדם ובכל עת. מקנא אני במי שלמד להתבונן בעודו צעיר, אך לעולם לא מאוחר. נו, איזה סבא יתנגד לזכות בלוטו???"

וזה לא מסתיים כאן.. רבים מן הבוגרים של "חכמת הלב" אינם מסתפקים בתהליך האישי שהם עוברים, , אלא ממשיכים והופכים בעצמם גם למטפלים - שזוכים להעביר הלאה את הטוב שקיבלו ב"חכמת הלב". בוגרי בית הספר יוצאים לדרך עם כלים אמיתיים – כלים פרקטיים ליישום מיידי, שמאפשרים לגעת בחיים עצמם ולהטמיע בהם את השינוי.

לצד הלמידה העיונית ב"חכמת הלב" מתבצעת בפועל עבודה "חיה" על המציאות:

שיחות, תרגולים, ליווי מקצועי, העשרה ועוד.

התלמידים לומדים באופן סדנאי וחוויתי בקבוצות קטנות, תוך התנסות מעשית.

הלימודים בבית ספר "חכמת הלב" מתקיימים פעם בשבוע, במתכונת נוחה המותאמת לאנשים עובדים, ובעלי משפחות, בהפרדה מלאה בין גברים לנשים, ובאווירה תורנית. מודל הלימודים הינו היברידי - ניתן להגיע לקמפוס שביד בנימין או ללמוד מהבית בזום. השיעורים מוקלטים וניתן גם לשמוע הקלטות.

כל תלמיד מקבל ליווי והכוונה מלאה לאורך כל הדרך.

התחושה היא שיש כאן לא רק מוסד לימודי, אלא קהילה חמה שמחזיקה אותך, מלווה אותך, ומאמינה בך עד הסוף.

- ההרשמה למחזור ה־19 בעיצומה. אם אתה מחפש מקום שבו אפשר לגדול באמת , להתחבר ללב שלך מחדש, לרפא אותו, לעזור ולפתוח דלת גם לאחרים – זו ההזדמנות שלך להצטרף ל"חכמת הלב". לא מדובר בעוד מסלול לימודים, אלא בדרך שתמשיך ללוות אותך בחיים, גם אחרי שהלימודים יסתיימו. כי בסופו של דבר, מה שכולנו מחפשים זה לא רק תעודה או מקצוע, אלא בעיקר להרגיש משמעות ושליחות – לדעת שאני טוב, לגדול, להתפתח, ולהביא טוב לעולם. וזה בדיוק מה שבית ספר "חכמת הלב" נותן לך: מקום שבו התורה הופכת לשפה חיה של צמיחה, מקום שבו הנפש מקבלת מענה עמוק, ומקום שבו כל תלמיד מגלה מחדש את הכוחות והעוצמות הטמונים בו.