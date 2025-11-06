כביש 1 נחסם: העדה החרדית מתחילה במערכה כבירה

העדה החרדית הוציאה היום מספר כוללים לתהלוכת מחאה בכביש 1 בעקבות גזירת הגיוס המתמשכת.

לאחר החלטת הבד"צ לפני שבוע וחצי כי יש "למסור הנפש" ולצאת למלחמה נגד השלטונות, הוחלט בעדה החרדית לצאת לסדרת מחאות והפגנות משמעותיות.

היום החלו בעדה החרדית במחאה ראשונה כחלק מתוכנית סדורה לשרשור מחאות עד לשחרור כל הבחורים והאברכים היושבים בכלא הצבאי.

המחאה היום התמקדה במספר כוללים מתוך קהילות "תולדות אהרן" ו"דושינסקיא" שיצאו לתהלוכת מחאה מבית המדרש הגדול דושינסקיא לעבר גבעת התחמושת וכביש 1.

יצויין כי עפ"י הוראת הבד"צ, בחורים וילדים לא השתתפו בתהלוכת המחאה, וכן אברכים שמוגדרים כעריקים על ידי הצבא לא ישתתפו כדי למנוע סיבוכים מיותרים.

לפני תהלוכת המחאה התאספו הקהל ברחבת בית המדרש דושינסקיא לעצרת תפילה, שם נשמעו דברים מפי כמה מהמוצי"ם והרבנים של העדה החרדית, ומפי הרב יהודה לייב פראנק מראשי הנהלת העדה החרדית והעסקן הידוע להצלת בחורי ישראל מגיוס הרב שמעון שישא.

לאחר מכן יצאו הקהל לתהלוכת מחאה עם שילוט "שחררו את החטופים" לעבר כביש 1, כשבמהלך העצרת נחסמו כבישים מרכזיים בירושלים כולל הרכבת הקלה שפעולתה הושבתה למשך כמה שעות.

בעדה החרדית מציינים כי לראשונה בהיסטוריה מאז כינונה של העדה החרדית, העצרת יוצאת מבית המדרש דושינסקיא, ולא ממרכזים אחרים כמו כיכר השבת, וכל זה כדי לחדד את העובדה כי גם החסידויות מתונות יותר כמו דושינסקיא הולכים להשתתף במערכה הכבירה עד לשחרור כל העצורים וביטול גזירת הגיוס.

גורם בכיר בעדה החרדית מציין, כי בשונה משאר עצרות העדה החרדית שבהם מושקע פרסום ומופעל מסע תעמולה של מספר ימים עם סדרת מודעות, הרי שבעצרת הנוכחית, היה די בהודעה טלפונית ותיאום מול כמה מראשי הכוללים.

בעדה החרדית מוסרים כי בתקופה הקרובה עומדים לצאת שרשרת מחאות מכמה וכמה קהילות וכן בערים נוספים, וכי המחאה של היום היא רק תחילת המערכה ופעולה אחת מתוך שרשרת מחאות מתוכננות.