היום- יום ראשון, היום בו מצטרפים בני קהילות אשכנז לאחיהם בני עדות המזרח, לאמירת סליחות מדי יום, יתקיים מעמד נורא הוד בציונו הקדוש של רבינו החיד"א שבהר המנוחות בירושלים, להתרת קללות והסרת שמתות ונידויים, לפתיחת המזל לסייעתא דשמיא והצלחה גדולה.

המעמד המיוחד נערך דווקא על ציונו של רבינו החיד"א, משום שהוא היה זה שתיקן את נוסח 'התרת קללות' המקובל בימינו, ולכן אמירת נוסח זה על ציונו הקדוש, בוודאי תגרום לכך שנשמתו בשוכנת בגנזי מרומים, תצטרף לרבנים ותכריז בקול:

"אֵין כָּאן קְלָלוֹת. אֵין כָּאן חֲרָמִים. אֵין כָּאן נִדּוּיִים. אֵין כָּאן נְזִיפוֹת. אֵין כָּאן בִּטּוּיִים. אֵין כָּאן דְּבָרִים רָעִים. אֵין כָּאן חֲלוֹמוֹת רָעִים. אֵין כָּאן פִּתְרוֹנִים רָעִים. אֵין כָּאן מְסִירַת דִּין. אֵין כָּאן פִּתְחוֹן פֶּה לְרָעָה. אֵין כָּאן מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת וְהִרְהוּרִים רָעִים. אֵין כָּאן גְּזֵרוֹת קָשׁוֹת וְרָעוֹת. אֵין כָּאן עַיִן הָרַע דְּנָשִׁים. אֵין כָּאן עַיִן הָרַע שֶׁל אֲנָשִׁים. אֵין כָּאן עַיִן הָרַע דְּשׂוֹנְאִים וּדְאוֹהֲבִים. אֵין כָּאן דְּבָרִים אֲסוּרִים. אֵין כָּאן קַבָּלוֹת. אֵין כָּאן מִנְהָגִים. כֻּלָּם יִהְיוּ בְטֵלִים וּמְבֻטָּלִים, וַחֲשׁוּבִים כַּחֶרֶס הַנִּשְׁבָּר, וּכְדָבָר שֶׁאֵין בּוֹ מַמָּשׁ".

את מעמד התרת קללות יערכו שלושה מצדיקי הדור, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, רבי מיכל זילבר ורבי אברהם סאלים.

באופן מיוחד בחרו הרבנים לעריכת מעמד התרת קללות ביום הראשון שבו אומרים האשכנזים סליחות, משום שבכך שהאשכנזים חוברים לבני עדות המזרח, וכך כל הקהילות הקודש יחד אמרות סליחות, בכל מקום כמנהג אבותיו, יש בזה כח גדול מאד ונחת רוח עצומה בשמי מרום, וזוהי עת רצון נפלאה להתיר את הקללות, בכח האחדות של עם ישראל.

הרבנים הוסיפו והבהירו שלכל דבר של תפילה ובקשה, כדאי וראוי להוסיף גם צדקה ומטב שיהיה בנתינה שיש בה ממש, כמו שנאמר בפסוק "אני בצדק אחזה פניך", כלומר, שלאחר מתן מעות לצדקה, זוכה אדם לחזות כביכול את פניו של הקב"ה כשהוא בא לפניו לבקש ממנו בתפילה ותחנונים, וזו היא סגולה בדוקה ומנוסה שתתקבל התפילה לרצון.

כך יחברו יחד כל כוחות הקדושה העצומים הללו, הן עצם התרת הקללות הנעשית על ידי עשרה יהודים כשרים ויראים, וכל בי עשרה שורה השכינה, הן העובדה שבראש המעמד עומדים שלושה גדולי תורה מגדולי צדיקי הדור, הן העובדה שהמעמד נערך על ציונו הקדוש של רבינו החיד"א אשר תיקן את נוסח התרת הקללות, הן העובדה שמדובר ביום המסוגל שבו מצטרפים האשכנזים לאמירת סליחות יחד עם אחיהם בני עדות המזרח, והם מצוות הצדקה הניתנת ל'קופת העיר', הקופה שכל גדלי הדור עליהם השלם ואלו שחיים עמנו היום לאורך ימים ושנים, העיד וקבעו פה אחד, שהיא הצדקה הטהורה והמעולה ביותר – כל הכוחות הללו יתאגדו כאחד, ונזכה בעזרת ה' לשנה טובה ומתוקה, נקיים מכל קללה ושמתא, ומכל עניין שמעכב את ההצלחה סוגר את המזל חלילה.

