הציע ממתקים | תיעוד התוקף

ילדה בת 7 וילד בן 6 | כך הבחור החרדי ניסה לפתות ילדים קטנים בבני ברק

"תעצום את העיניים ותקבל סוכריה" | לאחר שהתקבלו תלונות מהורים לילדים קטנים בבני ברק, המשטרה פתחה בחקירה שבסיומה היא לכדה בחור חרדי בן 23 שניסה לפתות קטינים | הוגשה הצהרת תובע (חדשות חרדים) 

החשוד מסתובב בבני ברק (צילום: דוברות המשטרה)

לפני מעט יותר משבועיים נפתחה חקירה במשטרת , לאחר שהתקבלו תלונות על בחור בן 23 שמטריד ילדים ומנסה לתקוף אותם.

אמא מבני ברק התלוננה במשטרה כי בנה הקטין סיפר לה כי הוטרד יום קודם, על ידי אדם זר בבניין המגורים שלהם בעיר בני ברק.

במסגרת חקירה מהירה נאספו מגוון ממצאים וראיות. עוד באותו יום של הגשת התלונה, שוטרי הסיור איתרו את החשוד, בן 23, תושב בני ברק ועצרו אותו לחקירה בתחנה.

על פי החקירה, בתאריך 26/8/25 החשוד פנה לילד בן 6 וביקש ממנו עזרה במקלט בבניין מגורים ברח' רבינא בבני ברק.

החשוד הציע לילד ממתק ואמר לו לעצום את עיניו ולפתוח את פיו. הקטין ראה כי החשוד הוריד את חולצתו, ולאחר שהקטין סירב החשוד עזב את המקום.

תלונה שנייה חשפה כי שישה ימים קודם לכן החשוד פנה לילדה בת 7, ברח' קהילות יעקב בבני ברק. גם במקרה זה החשוד הוביל את הקורבן למקלט/ מחסן, שם ביקש ממנה לעצום את עיניה והיא ברחה מהמקום.

תלונה נוספת משנת 2024 חשפה מקרה דומה. בתאריך 19/3/24 החשוד שאל קטין, בן 6 כיצד להגיע לרחוב מסוים בבני ברק והציע לו סוכריה. בהמשך השכיב אותו על הרצפה ונמלט מהמקום.

עם סיומה של החקירה, הוגשה אתמול הצהרת תובע, מעצר החשוד הוארך עד 14/9/25 ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.

