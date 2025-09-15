"עוגמת נפש מרובה": לאחר חודשים רבים בהם אברכים בני תורה לא קיבלו תשובות על מבחנים שביצעו בתחילת החורף, הערב (שני) נחשף ב'כיכר השבת' כי תוצאות המבחנים לא התקבלו אצל הנבחנים, בשל העובדה כי "המבחנים אבדו בדרך".

בעבר דווח רבות ב'כיכר השבת', על תלונות של אברכים על אי קבלת תוצאות המבחנים של הרבנות בתוך טווח זמנים סביר, אך הערב כאמור נחשף כי אברכים רבים שבציעו את הבחינות של הרבנות הראשית במהלך חודש חשון האחרון, לא קיבלו תוצאה ותשובה במשך חודשים רבים, בשאלה האם הצליחו או נכשלו במבחן, בשל העבודה כי המבחנים של אותם האברכים אבדו בדרך לקביעת תוצאות הבחינות.

בהודעה שקיבלו הנבחנים לפני מספר ימים נאמר כי "בהמשך לבחינות מועד חשון התשפ"ו, בו נבחנת בנושא חו"ק (חופה וקידושין), נבקש לעדכנך כי עקב תקלה בשינוע מחברות הבחינה נבצר מאיתנו להשלים את תהליך הבדיקה כנדרש".

בנוסף נאמר כי "לאחר דיונים מקיפים בוועדת רבני עיר ובלשכה המשפטית של הרבנות הראשית לישראל, הוחלט לזמן את כבודו למבחן חוזר, תוך הבנה והתחשבות כי המבחן הקודם נערך לפני כשנה".

'כיכר השבת' פנה לקבל את תגובתה של הרבנות הראשית לישראל, כדי לקבל הסבר על האירוע, ומשם נמסר לנו כי "הרבנות מצרה על עוגמת הנפש שנגרמה לנבחנים, ופעלה בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית ולהנחיות הלשכה המשפטית, כדי לקיים מועד בחינה יעודי, תוך הבנה בתקופה שעברה מאז המבחן, עם קבלת הציון בטווח זמן מהיר".