באותו יום לא תיארתי לעצמי מה מחכה לי, מה צופן העתיד בחובו. ישבנו, אני וזוגתי שתחי', מול הרופא שפניו היו מכוסות במסכה, לא יכולנו לראות את כל הבעות פניו, לשמוע את כל מלמוליו, אבל את העיניים ראינו, וזה הספיק.

המבט היה מוזר, חשוד. לא מבשר טובות.

כמה דקות לאחר מכן יצאנו חיוורים מהחדר, צונחים על הכיסא הראשון במסדרון עם האורות המעומעמים בבית החולים, מנסים לעכל את מה ששמענו לפני רגע. מבינים שהחיים של זוגתי שתחי' השתנו, היא מאובחנת עם מחלה נוראה ל"ע.

דקות לאחר מכן כבר היינו בסבך טלפונים עם עסקנים ומומחים שהתגייסו לסייע, זה היה רק הפתיח לתקופה מטלטלת, של אשפוזים וטיפולים קשים, שנמשכים עד לרגע זה בתקווה שבקרוב לא נזדקק להם בעז"ה כשזוגתי תבריא לחלוטין בשלימות הבריאות.

בתוך כל הטלפונים הראשוניים אפופי הבהלה, זכור לי לטוב עד היום טלפון אחד בלתי נשכח. שיחה קצרה, של כמה רגעים. זה היה טלפון מ'בית התבשיל'.

מתברר שאחד העסקנים אליו פנינו מיהר להתקשר לפני הכול לבית התבשיל, לרשום אותנו לקבלת ארוחות חמות יומיות, ובית התבשיל חזר אלינו לקחת את הפרטים, לדעת להיכן לשלוח מחר את הארוחות.

הייתי בקושי מרוכז, זרקתי את הפרטים מתוך הזיכרון וסגרתי את הטלפון בתודה חפוזה. למחרת לפנות בוקר נזכרתי, הדפיקות בדלת העירו אותי, ניגשתי אל המפתן וגיליתי מארז מרגש, כולו ריח של בית, ממיס לב, של ארוחת צהרים מבושלת לכל המשפחה.

ומאז ועד היום, מדי בוקר הם מגיעות, הארוחות החמות, כולל בערבי שבתות וימים טובים אז מקבלים מארז ענק עם סעודות לכל השבת והחג. אם יש משהו שהחזיק אותנו לאורך כל התקופה האחרונה אלו הארוחות של בית התבשיל, שהם הרבה יותר מארוחות, הם פשוט אינפוזיה של כוח לאנשים ומשפחות ברגעים קשים ל"ע.

ערב ראש השנה החלטתי 'להחזיר שיחה' לבית התבשיל, אני כותב את הדברים האלה מדם ליבי, לראשי בית התבשיל ולכל התורמים היקרים:

"אתם הטענתם אותנו בכוח כל השנה האחרונה, חיזקתם אותנו, נסכתם בנו עוצמה וחיזוק, אני בטוח שהכוח האדיר הזה שנתתם לכל כך הרבה הורים, ילדים רכים, חולים, קשישים, הכוח הזה בוקע שערי שמים עולה עד כיסא הכבוד וממליץ טוב עליכם ובעבורכם, העוסקים והתורמים, שתזכו להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה בספרן של צדיקים גמורים בעז"ה".

מעניקים להם 'מנה של כוח' ובעז"ה זוכים במידה כנגד מידה לכוח הרוחני החזק ביותר להיכתב ולהיחתם בזכותו לשנה טובה ומתוקה אכי"ר.