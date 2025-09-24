השנה תבוא גם לידי ביטוי למעלה מ- 50 שנות הנהגה של כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ בעיר פתח תקוה ( צילום: באדיבות המצלם )

במרכז חסידות מישקולץ ועיריית פתח תקוה, הולכות ונשלמות ההכנות לקראת המעמד האדיר של קירוב וחיזוק לבבות בעיר פתח תקוה וקבלת עול מלכות שמים - חגיגת שמחת בית השואבה הגדולה בישראל, שתערך אי"ה ביום רביעי ט"ז תשרי א' דחול המועד סוכות (8.10.25), ב"אצטדיון המושבה - שלמה ביטוח" רחוב דרך שלמה שמלצר 12 פתח תקוה, צמוד לתחנת הרכבת קרית אריה.

פתיחת שערים בשעה 7.00 בערב. תפילת ערבית בשעה 7.30 בתוך האצטדיון.

מעמד קדוש זה, הפך מכבר למסורת רבת שנים בחצר הקודש מישקולץ המעטירה, בו נוטלים חלק רבבות איש מכל גווני הקשת הציבורית, הבאים כאחד לשמוח בשמחת החג ולהביע את הערכתם הרבה והנאמנה למוסדות מישקולץ – מבצר התורה והחסד בפתח תקוה, ולעומד בראשו, אביהם ואוהבן של ישראל, כבוד קדושת מרן אדמו"ר ממישקולץ - מנהיגה הרוחני של העיר פתח תקוה. האירוע מתקיים בחסות עיריית פתח תקוה וראש העיר רמי גרינברג.

הקהל העצום בשנים שעברו ( צילום: באדיבות המצלם )

האירוע מתקיים בחסות עיריית פתח תקוה וראש העיר רמי גרינברג. ( צילום: באדיבות המצלם )

בחלק האומנותי יופיעו השנה ענקי הזמר מהארץ ומהעולם, ביניהם: ליפא שמעלצר - ארה"ב, שמוליק סוכות, דובי מייזעלס - ארה"ב, מקהלת נגינה, בליווי תזמורתו המורחבת של דני אבידני.

'אצטדיון המושבה' הוא האצטדיון הגדול והמפואר בארץ, ויכול להכיל בתוכו רבבות בני אדם ( צילום: באדיבות המצלם )

לכתבנו נודע כי השנה האירוע יהיה יותר מתמיד, ולציבור צפויות הפתעות רבות ששווה אף לבוא ממרחקים.

'אצטדיון המושבה' הוא האצטדיון הגדול והמפואר בארץ, ויכול להכיל בתוכו רבבות בני אדם, על כסאות מרווחים ונוחים.בימים אלו הוקם בסמוך למקום האירוע חדר פיקוד, משותף לחצר החסידות, המשטרה, מד"א, כיבוי אש והעירייה, בו ניתן יהיה לשלוט על כל מהלך החגיגה, ולאבטח את שלום ההמונים.

יצוין, כי גדרי הצניעות נשמרים להפליא בכל מהלך החגיגה. כניסת גברים תהיה אך ורק משערים: 6,7,8,9,10 וכניסת נשים תהיה אך ורק משערים: 1,2,3,4,5 בפיקוח ובהכוונת בד"ץ מישקולץ, דבר שאין לו אח ורע, באירוע בסדר גודל שכזה.

ממשטרת פתח תקוה נמסר, שהוקצה מתחם מיוחד עבור עגלות תינוק, בכדי להקל על רבבות האנשים, נשים וטף שיגיעו למעמד הענק.

גדרי הצניעות נשמרים להפליא בכל מהלך החגיגה - כולל כניסות נפרדות ( צילום: באדיבות המצלם )

דרכי ההגעה למתחם האצטדיון הם נגישים ביותר. הרכבת הקלה קו R3 מגיעה עד למתחם האצטדיון, ועוברת בתחנות תל אביב, רמת גן, בני ברק, עד לאצטדיון. כמו כן, ניתן להגיע בכל קווי האוטובוסים והרכבות המגיעות לתחנת הרכבת קרית אריה פתח תקוה שצמודה לאצטדיון. וכן במכוניות פרטיות, שיחנו בצורה בטוחה בחניון הענק הצמוד לאצטדיון.

חלק מרגש ביותר במעמד כמידי שנה הוא בסיום דבריו הנרגשים של מרן האדמו"ר ממישקולץ, בו מקבלים קהל האלפים שבמקום "קבלת עול מלכות שמים" כשקריאת "שמע ישראל - וה' הוא האלוקים" מהדהדת למרחקים בחוצות העיר פתח תקוה, מה שמקרב המונים לאבינו שבשמים ואף את המון העם הרחוקים מדרך המסורת.

מספר לנו אחד החסידים הותיקים: "כמו בכל שנה, אנו מאוד מתרגשים לקראת האירוע בו נזכה לראות כולנו באדמו"ר ממישקולץ, שנודע כאחד מגאוני וצדיקי הדור, פועל ישועות, שרבים נהנים ממנו עצה ותושייה ונושעים מברכותיו בכוח התורה שבו, ומקרב המונים לאביהם שבשמים. שיעוריו ודברי תורתו שזורים בגאונות מדהימה לצד למדנות מעמיקה, תורותיו וסדרת ספריו "אור שלום" על הש"ס, התורה, המועדים, וההלכה, הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם התורה והישיבות" - מסיים החסיד.

יצוין כי השנה תבוא גם לידי ביטוי למעלה מ- 50 שנות הנהגה של כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממישקולץ בעיר פתח תקוה, בהם חולל מהפכה רוחנית אדירה והפריח את השממה. בין היתר בהקמת מוסדותיו המפוארים, החל מרשת החינוך מישקולץ לגיל הרך, תלמוד תורה, ישיבה לצעירים, ישיבה גבוהה, כוללי אברכים, בית דין צדק, בית הוראה ומערכת כשרות מהודרת – בד"ץ מישקולץ שכל תושבי פתח תקוה והיהדות הנאמנה סומכים עליה.