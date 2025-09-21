אילוסטרציה ( צילום: פלאש 90 )

בשעת ערב נקלענו לשכונת גני איילון המכונה 'אחיסמך' בלוד, רגלינו הוליכו אותנו לבית הכנסת המרכזי הממוקם ברחוב הרב אלישיב בכניסה לשכונה, המראה שנגלה לעינינו הכה בנו בעוצמה רבה. הגם ששמענו את שמעו של ביה"כ הגדול בעיר, אך נדהמנו מעוצמת ההפתעה, ראינו היכל ענק ומפואר ההומה צורבים תלמידי חכמים ההוגים על תלמודם, כשבפינת ההיכל קבוצת אברכים המאזינים בשקיקה לשיעור דף היומי בהלכה מאחד הרבנים, ועוד חברותות רבות ועשרות אברכים העמלים על משנתם. כאשר מסביב להיכל בית המדרש ממוקמים השטיבלא'ך הידועים של השכונה בהם מתקיימים מניינים רבים במשך רוב שעות היממה, לשם נוהרים תושבי לוד ורמלה הסמוכה כמו רבים המחפשים מקום נוח לתפילה.

במהלך שהותינו בשכונה אשר זכתה להיות אחד המקומות המדוברים כאות ודוגמא לפיתרון משבר הדיור, עם בנייה מואצת של כמה אלפי דירות מרווחות בבנייה ברמה גבוהה ומתקדמת, שכונה שנבנתה ע"י כמה עסקנים חשובים כפתרון לדיור וזכה להצלחה חסרת תקדים לאחר איכלוסם של אלפי משפחות בני תורה מובהקים.

שכונה שנבנתה ע"י כמה עסקנים חשובים כפתרון לדיור וזכה להצלחה חסרת תקדים לאחר איכלוסם של אלפי משפחות בני תורה מובהקים ( צילום: תדהר )

שמענו על כך שבתחילת היווסדות השכונה ולאחר תחילת איכלוסה, היו תושבי השכונה מתפללים בחדר מדרגות של אחד הבניינים כשלאחמ"כ עלינו לאחד הבתים בה התפללו ולמדו. לאחר כחודשיים הוקם אוהל לתפילה וללימוד ע"י הועד שהקים את השכונה. הראשל"צ בהספד מרטיט לבבות: רבי יעקב, אתה השליח ציבור של עולם התורה לפני הקב"ה חיים רוזנבוים | 18:57 מאוד מהר הוברר כי המקום צר מלהכיל את המתיישבים הרבים שזרמו כל הזמן לשכונה, ובהחלטה של רבני השכונה הוחלט להשתמש במבנה שיועד בעתיד לצורך גדילתו של בית הספר, ולקבוע בו את התפילות והכוללים שנפתחו להמוני האברכים שגדשו את השכונה. רק לאחר מאמצים מרובים סוף סוף הוקצה השטח הגדול לבנית בית הכנסת המרכזי בראשותו של רב השכונה ורב הכשרות לענייני ריבית 'גלאט הון' הגאון רבי יעקב לנדו, השטח שהוקצה כ-600 מ"ר לצורך הקמת היכל גדול, ושטיבלא'ך רבים לצורך בני השכונה לתורה ולתפילה.

מהר הוברר כי המקום צר מלהכיל את המתיישבים הרבים שזרמו כל הזמן לשכונה ( צילום: פלאש 90 )

פגשנו את עסקני השכונה שליוו את השכונה מיום היוסדה ופעלו בה גדולות ונצורות בהקמת מוסדות ובתי כנסיות ודאגו לשאר צרכיה הרוחניים של השכונה.

קבוצת אברכים צעירים נטלו ע"ע את הפרויקט להעמיד מקום ראוי ונכבד שיצליח לשמש ולהכיל את כל המתפללים הרבים, כמאז במשך חמש שנים הוקם ונבנה היכל מכובד ומפואר בתכלית, ההומה בלומדים במשך מרבית שעות היממה, כוללים רבים קבעו בו את משכנם, במקום מתקיימת פעילות עניפה של הרבצת תורה הן בשיעורי דף היומי, בשיעורי הלכה והן בפעילות תורנית עם ילדים ועוד.

התפתחות הקהילה בגני איילון ( צילום: באדיבות המצלם )

גולת הכותרת הוא שיעורו של רב המקום הרה"ג רבי יעקב לנדו בנושאי הלכה אקטואלים, כלשיעור זה נוהרים המוני צורבים מכל רחבי השכונה, במהלך השיעור הרב מתפלפל ומתנצח עם הלומדים בעומקא דשמעתתא עד שמתיישרים ההדורים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ובנוסף גליונות השיעור מתבדרים במרבית בתי הכנסת בשכונה.

ע"מ להקל על העול הכלכלי הרובץ על גביהם, יצאו כעת גבאי בית הכנסת במבצע חסר תקדים – הגרלה לתורמים ורוכשים כרטיסים על רשימה ארוכה של פרסים שווים ומשתלמים כשהגדול שבהם הוא פרס כספי של 50,000 ₪ במזומן. כמו"כ יוגרל זיכוי לפאה חדשה, רכב שכור לכל ימי הפסח הבעל"ט ועוד.

