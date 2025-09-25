המגבית השנתית והמסורתית של "כופר נפש" לטובת מצוות פדיון שבויים של ארגון הפעילים יד לאחים נכנסת בימים אלו להילוך גבוה. השנה, כך נודע, הצליח הארגון להסדיר תפילה מיוחדת של תלמידי חכמים בשלושת המקומות המסוגלים ביותר לתפילה, בזמן המסוגל ביותר: ערב ראש השנה וערב יום הכיפורים.

בכותל המערבי מול מקום קודש הקודשים, בהיכל יצחק במערת המכפלה, ובפתח מערת קברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי – בכל אחד משלושת המקומות הללו יעמדו השליחים של יד לאחים, ויזכירו בפיהם את כל אחד ואחד משמות התורמים ויעתירו עליהם רחמים להיוושע בכל מילי דמיטב, בבני, חיי ומזוני רוויחי, ובכולם רוויחי. רבים מתקשרים לקו המיוחד של יד לאחים על מנת לזכות ולהתברך בתפילה נדירה זו.

עם פתיחת המגבית, משלחת מיוחדת של ראשי ובכירי יד לאחים עלתה למעונם של הגאון רבי דוב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי דב פוברסקי, ראב"ד ירושלים הגאון רבי משה שטרנבוך, הגאון רבי אברהם סלים, האדמו"ר מצאנז שליט"א, האדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א, האדמו"ר מביאלא, האדמו"ר מנאדבורנא והאדמו"ר מסאדיגורא.

כולם כאחד קיבלו את פני המשלחת בכבוד רב, הרעיפו שבחים על פעילות הצלת הנפשות של יד לאחים, להציל יקר מזולל, ותרמו אישית לטובת קופת מגבית "כופר נפש" בהבהירם כי אין לך מצווה גדולה ממצווה זו, מצוות פדיון שבויים.

בימים אלו, בכ"ד באלול, מלאו י"ד שנים להסתלקותו לשמי רום של מייסד ויו"ר יד לאחים, איש מסירות הנפש, ענק הרוח, הגאון רבי שלום דוב ליפשיץ זצ"ל, אשר כל גדולי ישראל סמכו ידיו עליו וראו בו בר-סמכא אחד ויחיד בתחום המאבק במיסיון ובכתות ובטמיעה. גדולי הדור שבמעונם ביקרו ראשי יד לאחים העלו על הנס את הפעילים אל נוכח המשך הפעילות הנמרצת והנאמנה, בכל החזיתות, ביתר שאת וביתר עוז, בניווטו רב התושייה והתבונה של בנו ממשיך דרכו, יבלחט"א, ברא כרעא דאבוה, הרב שמואל ליפשיץ שליט"א – והרעיפו על ראשו ועל ראש כלל הפעילים ברכות לרוב לטובתם. "כלל ישראל חב לכם טובה ותודה על כל פועלכם. שכרכם הרבה מאוד", התבטאו בהתרגשות.