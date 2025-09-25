הגילוי המבהיל של הרב: "מרבית הצרות זה בגלל שפגעתם במישהו.."

( צילום: באדיבות המצלם, ללא קרדיט )

עשרת ימי תשובה, ובאלפי בתים העיניים לחות מדמעה ותפילה לשינוי ובשורה של שנה טובה ומתוקה יותר. בשקט בשקט כל אחד מאיתנו מכיר את המציאות סביבו בו כמעט כל בית מכיר מציאות של התמודדות מי בקשיי פרנסה מעיקים, מי בילדים מקסימים ש'תקועים' בשידוכים בלי הסבר הגיוני, אלו המתמודדות עם קשיי חינוך ונחת, ומי עם קשיי כאב ומציאות רפואית לא קלה.

בימים אלו מתפרסמים דבריו המבהילים של מרן הגאון הקדוש רבי יעקב אדלשטיין זצוק"ל שאמר ברוח קדשו משפט נורא ומצמרר: "מרבית הצרות, המחלות והקשיים שיש לבני אדם זה בגלל שפגעו במישהו בעבר והוא מקפיד ומעורר דינים והם לא יודעים במי פגעו כדי לבקש סליחה על כך" הדברים נחשפים בחוברת 'דרכי החיזוק' של מרן ראש הישיבה רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל שמביא את הדברים בשם אחיו רבי יעקב ומוסיף על כך בהרחבה שקפידא גם גורמת לעכב את התפילה וגם דמעה לא מועילה מול מישהו שמקפיד וכל קפידא שאיננו זוכרים צריך לעשות הכל בכדי להסיר אותה.

רבי יעקב זצ"ל ( צילום: Yaakov Cohen/Flash90 )

בעקבות המציאות הזו תקיים 'רינה של תורה' את סגולתו הפלאית של מרן הבן איש חי, סגולה מבהילה לזכות למחילה מכל מי שפגענו בו ואיננו יודעים, מחילה מהחיים ומחילה גם מ...הנשמות בעולם העליון.

שיאו של המעמד הוא בהזכרת כל שם ושם של מבקש המחילה ושם אימו, כשהנוכחים כולם זועקים בדמעות בגזרת בית דין: "מחול לו, מחול לו, מחול לו, וימחלו לו מחילה גמורה ולא יקפיד שום אדם ושם נפש עליו אלא ימחלו לו בלב שלם - - !", רגע נורא ומרטיט בו מבקשים מחילה וכפרה מפורשת וזועקים הכל בעד מחילתו, בדמעה שימחלו לו מן השמים וכל מי שיש בליבו עליו יתעורר וימחול, בין הוא מן החיים ובין אם מעולם האמת.

מי שהורה לקיים את המעמד ולהשתמש בסגולה זו, הוא מרן שר התורה זצוק"ל לעשות מעמד של הסרת קפידא ובקשת מחילה מנפטרים לפני יום הכיפורים, ממי שלא זוכרים שפגענו בהם, ומכל אדם שכועס ומעורר דינים חס ושלום.

המעמד מתקיים בליל ערב יום כיפור ליד קברו של מרן החזון איש מופלג בתורה שבדור כיסוד הסגולה במקורה, כאשר דווקא שם עומד קהל עמלי התורה בראשות גדולי התורה שליט"א לבקש סליחה מהחיים ומהנשמות שבעולם העליון, לבקש מכל מי שיש לו קפידא שיחוס ויסלח, ותסור הקפידא בגזרת בית דין ותהא נשמת המבקש נקייה בלי מום.

הרגע הזה בליל ערב יום הכיפורים אחרי חצות, כשקהל ההמונים העומד ליד קברו של מרן החזון איש כפי שקבע מרן הרב קנייבסקי, והקהל זועק בדמעות "מחול לך, מחול לך, מחול לך!" זהו רגע נורא ששינה את החיים לאלפים שזכו לאור גדול ולדף חדש של חיים ובריאות עם הסבר פשוט: סרה הקפידא, סר הקטרוג, יש סליחה ויש מחילה!!