המגיד הרב ג'ייקובסון בווידוי על ה"כל נדרי" האישי שלו | יום כיפור

בווידוי אישי נדיר ומרגש, הוא מסביר איך גם הוא בנה לעצמו "כלוב רגשי" כדי לשרוד, וכיצד זה מנע ממנו לחוות תענוג אלקי אמיתי | מדוע הניגון המרטיט ביותר של יום כיפור, ניגון שחודר כליות ולב, מושר על טקסט שנראה כמו מסמך משפטי יבש? (יהדות)

בוידוי אישי נדיר, הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון חושף את המשמעות הפנימית והמטלטלת של תפילת "כל נדרי" האישית שלו, ושל כל אחד ואחת מאיתנו.

בווידוי אישי נדיר ומרגש, הוא מסביר איך גם הוא בנה לעצמו "כלוב רגשי" כדי לשרוד, וכיצד זה מנע ממנו לחוות תענוג אלקי אמיתי.

מדוע הניגון המרטיט ביותר של יום כיפור, ניגון שחודר כליות ולב, מושר על טקסט שנראה כמו מסמך משפטי יבש?

התשובה, כפי שמגלה הרב ג'ייקובסון, עמוקה ורלוונטית לחיינו יותר מאי פעם. משמעותה האמיתית של תפילת "כל נדרי" - איננה רק ביטול נדרים חיצוניים, אלא שחרור מה"נדרים" הפנימיים שיצרנו לעצמנו בתת מודע.

בשיעור זה תגלו:

🔹 מהם ה"נדרים", ה"איסורים" וה"שבועות" האמיתיים שאנו נודרים לעצמנו, לעיתים קרובות בתת-מודע, וכובלים אותנו בתוך פחד, חרדה ודפוסי התנהגות מגבילים.

🔹 כיצד "סגירת הלב" וה"שיתוק הרגשי" שרבים מאיתנו חווים הם תוצאה של "נדרים" פנימיים שיצרנו כדי לשרוד.

🔹 על פי תורת בעל התניא, איך תפילת "כל נדרי" היא הכרזת שחרור אדירה – הרגע בו אנו מקבלים את האומץ לבטל את הכבלים הפנימיים ולצאת לחופשי.

🔹 המסר העוצמתי של יום כיפור לדור שלנו: כן, אפשר לרפא את פצעי העבר, לפתוח את הלב ולחיות חיים של שמחה, דביקות ותענוג אלוקי אמיתי.

הרב ג'ייקובסון מגלה כיצד הדור שלנו זקוק להתרת הנדרים הזו יותר מכל דור אחר. שיעור מהפכני על החירות הרגשית האמיתית, שמלמד אותנו שאפשר לחיות עם לב פתוח ולהרגיש דביקות אמיתית.

