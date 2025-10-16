"גדולי הדור אמרו זאת בפה מלא, וגם אני חייב להגיד את זה בגלוי: הורה שאינו מחסן את ילדיו נושא באחריות חמורה לשפיכות דמים וגורם לקטסטרופה של הדבקה המונית", קורא היועץ הרפואי הבכיר, יו"ר 'מזור' הרב שמעון רגובי. "אני לא אומר את זה כדי להפחיד, אלא כי זו המציאות: שישה תינוקות כבר נפטרו לאחר שלא חוסנו, יש עוד עשרות מאושפזים, ילדים רבים נמצאים בטיפול נמרץ ברגע זה - והכל בגלל שהורים לא חיסנו את ילדיהם".

את הדברים הנוקבים השמיע יו"ר 'מזור' הרב שמעון רגובי במעונו של הגרמ״צ ברגמן לשם הגיע מלווה במנכ״ל ׳מזור׳ נחום פראנק לאחר של״ע נפטרו ארבעה פעוטות בני שנה מחצבת, כאשר קודם לכן נפטרו שני תינוקות נוספים. עד כה, מס׳ תינוקות איבדו את חייהם מאז תחילת ההתפרצות של החצבת, ויו"ר 'מזור' מזהיר מפני התפשטות נוספת של המחלה.

"ההערכה בקרב מומחים היא שהתחלואה בחצבת תמשיך ותעלה לאחר החגים, בעקבות תפילות ומפגשים משפחתיים רבים שהיו", הסביר. "ההתכנסויות בבתי הכנסת, סעודות משפחתיות ושמחות בית השואבה - כל אחד מהמפגשים האלה יכל להפוך למוקד הדבקה המוני".

הרב רגובי הציג בפני הגרמ״צ ברגמן את הנתונים המדעיים: "חולה אחד מדביק 18 לא מחוסנים. ילד אחד חולה בבית כנסת יכול להדביק את כל בית הכנסת. זו לא תיאוריה ולא הפרזה - זו המציאות המדעית של חצבת שמתפשטת, והיא ניצבת לפתחנו ובאחריותנו למנוע אותה", קרא.

נכון להיום מאושפזים בבתי החולים עשרות חולי חצבת, רובם ילדים לא מחוסנים מתחת לגיל שש. ילדים מאושפזים גם בטיפול נמרץ. אולם לדברי יו"ר 'מזור', זהו קצה הקרחון. "במשרד הבריאות מעריכים שלמרות שדווח רשמית על פחות מאלף נדבקים, יש לפחות 6,000 נדבקים בהתפרצות הנוכחית. לצערנו, חולה אחד מכל אלף נדבקים בחצבת נפטר", הסביר הרב רגובי להגרמ״צ ברגמן.

"אם נעשה את החשבון הפשוט, אם לא נמהר לחסן את הילדים, אנחנו עלולים לראות חלילה וחס עוד מקרי מוות", מזהיר הרב רגובי. "הדרך היחידה למניעת המחלה היא חיסון. החיסון מציל חיים. מרן הגרמ״צ ברגמן לרב רגובי: ״תגיד בשמי שיקחו את הילדים כבר היום להתחסן. זה הדבר הנכון לעשות".

מנכ"ל 'מזור', נחום פראנק, הדגיש: "החיסונים זמינים ונגישים בקופות החולים, בטיפות החלב ובניידות הבריאות. אין שום סיבה לדחות את החיסון. זהו צעד פשוט שיכול להציל חיים. אל תתמהמהו - חסנו את ילדיכם מיד". פראנק הוסיף כי בימים אלה נערכים במרבית הערים החרדיות ימי התחסנות מיוחדים בהם יינתנו חיסונים ללא צורך בקביעת תור מראש.

היועץ הרפואי הבכיר הרב שמעון רגובי, יו"ר 'מזור' הדגיש נקודה שהרבה הורים אינם מודעים לה: "תינוקות שקיבלו חיסון לפני גיל שנה חייבים לחזור ולהתחסן בגיל שנה. החיסון המוקדם נותן הגנה זמנית, אבל הוא לא נספר כמנה תקפה. חיסון שניתן לפני גיל שנה אינו נספר כמנה תקפה - הילד עדיין צריך לקבל מנה בגיל שנה ומנה נוספת בגיל שש".

הרב רגובי מזהיר: "זו טעות קטלנית לחשוב שהחיסון המוקדם מספיק. הורים חושבים 'כבר חיסנו את התינוק שלנו בגיל חצי שנה, אז סיימנו' - אבל זה לא נכון. התינוק חייב לחזור ולקבל את החיסון המלא: מנה ראשונה שנחשבת בגיל שנה, ומנה שנייה בגיל שש".

הרב רגובי, שאף יזם מפגש חירום יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות, הציג בפני גדולי הדור את המצב הקשה בשטח ואת הנתונים המדאיגים של התפרצות המגפה. מרן הגרמ״צ ברגמן קרא בחריפות: "כל מי שלא חיסן את ילדיו ילך מיידית לחסן אותם - זה פיקוח נפש ממש".

"אנחנו מדברים על חיי ילדים. אני מקבל עשרות פניות חדשות מדי יום בנושא החצבת. יש בידינו להציל חיים - אז בואו נעשה זאת. חסנו עכשיו את הילדים, לפני שיהיה חלילה מאוחר מדי", זעק יו"ר 'מזור' בקריאה נרגשת להורים.