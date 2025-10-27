נקמת המעצרים | החרדים שוקלים: תמיכה בפיצול תפקיד היועמ"שית

זה מספר חודשים שהסיעות החרדיות מחרימות את ההצבעות במליאת הכנסת, במסגרת העיצומים על הקואליציה בשל אי העברת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

אלא שראשי הסיעות החרדיות דנים בימים האחרונים בסוגיית חוק פיצול סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, ולפחות שניים מראשי הסיעות תומכים בהשתתפות והצבעה בעד החוק.

"זו התגובה היחידה שיש לנו ליועצת אחרי שהלחץ שהיא מפעילה על צה"ל לבצע מעצר תלמידי ישיבות, היא לא יכולה להוביל למשבר עם הסיעות החרדיות וגם להינות ממנו", אמר בכיר בסיעות.

בכיר נוסף הוסיף: "זה לא רק גלי בהרב מיארה זה כל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה שמקדש מלחמה כנגד הציבור החרדי ואסור שהוא ייהנה מתוצאות הרדיפה".

בהצעת החוק המקורית לפיצול תפקיד היועמ"ש נכתב כי "ישנה בעיית ריכוז כוח וניגוד עניינים מובנה, לפיו מי שמייעץ לממשלה ולשריה הוא גם מי שמוסמך לחקור אותם ולהעמידם לדין פלילי".

בין היתר קובע החוק כי תפקיד היועץ המשפטי יפוצל כך שגורם אחד יהיה בתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, גורם אחר יהיה התובע הכללי וגורם נוסף יהיה אחראי על ייצוג המדינה בבג"צ.

היועצת המשפטית מתנגדת להצעת החוק וטוענת כי: "יש להתנגד להצעות ואין לקדמן. זאת, מטעמים תהליכיים ומהותיים, ובכללם, שמדובר בהצעות המהוות שינוי משטרי שמקודם באופן חפוז, ללא ביצוע עבודת מטה, מבלי להיוועץ בגורמים הרלוונטיים, ומפאת חשש כבד שאלה נועדו לקדם אינטרסים פרסונליים כבדי משקל הנוגעים לקיומם של הליכים פליליים וחקירות פליליות מתנהלים, ולזהותה של התובעת הכללית".