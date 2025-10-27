הנסיעה המטורפת שהפכה בוגר ישיבה לאח מוסמך

שמואל פינטו, אח מוסמך לעתיד, מוכיח שנחישות, אמונה ומכללת מבחר סוללים את הדרך ( צילום: יח"צ )

כשכל עולם האקדמיה מציע "פתרונות קרובים לבית", שמואל פינטו בחר בנסיעה היומיומית הקשה ביותר: שלוש שעות על הכביש, מעפולה לבני ברק ובחזרה. מדוע? כי שמואל, בוגר ישיבות נחוש ובעל משפחה, הבין שרק במכללת מבחר הוא יקבל את מה שאיש לא יכול לספק: הכשרה אקדמית עילית בסיעוד, ללא פשרות על ערכיו ואורח חייו.

"מכללת מבחר היא המקום היחיד שיש להם יכולת לעשות את הבלתי אפשרי," הוא מצהיר בביטחון מקצועי. מחלום רחוק למציאות אקדמית: הדרך ל-R.N תמיד בערה בו האהבה לתחום הרפואי. בזמן שחלומו להיות רופא נשאר בגדר "לא ריאלי" בשל המחיר המשפחתי, משבר הקורונה שימש כזרז. שמואל קיבל החלטה אסטרטגית: הוא יהפוך להיות חלק אינטגרלי מהמערכת הרפואית כאח מוסמך. כבוגר ישיבה, הפערים המובנים באנגלית ובמתמטיקה היו אתגר, אך לא מכשול. "המכינה הקדם-אקדמית של מבחר, יחד עם שיעורי התגבור והמעטפת האישית, נותנים גב ועזרה אמיתית. אין ספק, חובה להשקיע – אבל המטרה לחלוטין ריאלית." המסגרת שמחוללת את ההבדל מה הופך את מבחר למוקד משיכה ששווה כל דקת נסיעה? "זה עולם אחר," מסביר שמואל. "זו מסגרת ייעודית לאדם דתי וחרדי כמוני." המכללה, המיועדת ללימודי גברים בלבד, מספקת: התאמה תרבותית מלאה: תפילות במניין, לוח שנה המותאם לזמני צומות, חנוכה ובין הזמנים, ואווירה שמורה ואיכותית. תעודה אקדמית מובילה: הלימודים מובילים לתואר ראשון בסיעוד מטעם האקדמית תל אביב-יפו, עם אחוזי מעבר גבוהים במבחן הממשלתי, מהגבוהים באקדמיה. מעטפת 360: שילוב חכם של לימודי ערב, מלגות, סיוע פרטני, והתחלה מ-"0" – המבטיחה שכל תלמיד מכוון מטרה יצליח.

קח פיקוד – ותהיה השינוי מבפנים

שמואל, שמתנדב ותיק במד"א וכבר עובד כלוקח דמים בבית החולים העמק, מבין היטב את החשיבות האסטרטגית של לימודיו.

"אני מאמין בשיטה של 'קום – תעשה!' במקום להיות חסר אונים מול נותני שירותים שלא מבינים את הצרכים שלנו," הוא אומר. "אין תחליף לאח שמכיר את אורח החיים שלך, את הניואנסים הקטנים של שמירת שבת, כשרות ורגישות תרבותית. זה לא רק נוחות, זו דרישה חיונית לאיכות הטיפול."

"אחדות מטרה בסביבה תומכת: סטודנטים במכללת מבחר לומדים יחד, בונים את דור העתיד של הסיעוד." ( צילום: AI )

המסע היומיומי של שמואל פינטו הוא עדות לנחישות בלתי מתפשרת. המסר שלו חד וברור: "מי שמגיע ללימודים של אקדמית תל אביב יפו במכללת מבחר, צריך להיות מכוון מטרה! המטרה מקדשת את האמצעים. המכשולים ייראו קטנים הרבה יותר."

