משנה, אותיות 'נשמה' "הלב שבור, הנשמה חיה": ילדי 'אור גאון' בלימוד משניות בבית חברם ז"ל, שנהרג בתאונה מחרידה" חבריו לכיתה של הילד אריה לוי ז''ל בן ה-9 וחצי שנהרג שבוע שעבר בתאונה מחרידה בבני ברק, הגיעו לבית הוריו ולמדו לזכרו משניות בעל פה במעמד רבה של 'רמת אהרן' וראש בד"ץ 'הליכות משה' הגאון הרב שבתי לוי ומנהל תלמוד תורה 'אור גאון' הרב פדידה | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 21:04