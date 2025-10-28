ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקש מיו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, לדחות את הצגת טיוטת חוק הגיוס לשבוע הבא בשל בקשה שהגיעה מבכירי הסיעות החרדיות.

בהודעה שמסרה אמש לשכת ביסמוט נאמר בין היתר: "בהתאם לבקשת ראש הממשלה, נדחה הדיון בחוק הגיוס שנקבע ליום חמישי הקרוב. הדיון יתקיים ביום שני הקרוב, על מנת לאפשר לראש הממשלה לעיין בטיוטת החוק שהועברה לעיונו".

אלא של'כיכר השבת' נודע שמאחורי הקלעים פנו בכירים בסיעות החרדיות לרה"מ נתניהו וביקשו ממנו שיורה על דחיית הצגת הטיוטה לשבוע הבא.

הסיבה לבקשה, כך לדברי בכירים חרדים, היה החשש מפני סערה גדולה שתפרוץ סביב חשיפת טיוטת חוק הגיוס כשבמקביל מאות אלפים יפגינו בכניסה לירושלים בעצרת הענק של המגזר החרדי.

יצוין כי במקביל נמשכות השיחות עם הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון ונכון לבוקר (שלישי) הצדדים טרם הגיעו להסכמות. היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנק שור, מתנגדת לסעיפים מרכזיים בטיוטה המוסכמת על הסיעות החרדיות.