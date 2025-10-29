ארכיון ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

מועצות חכמי וגדולי התורה של ש"ס', 'דגל התורה' ו'אגודת ישראל' יצאו הבוקר (רביעי) בקריאה משותפת לציבור להשתתף בעצרת הענק מחר בכניסה לירושלים, במחאה נגד הגזרות על לומדי התורה.

המכתב המלא גם היום יוושעו מפיך שוכן מרומים הן מודעת זאת בכל הארץ ובקצה תבל הגזרות הנוראות אשר גזרו על יושבי האהל בארץ הקודש העוסקים בתורה הקדושה בהיכלי התורה, הלא המה כתרה של אומתנו ותפארתה עדי עד, המקיימים את העולם בהבל פיהם ובלימוד התורה. והנה הכבירו במעשיהם ומלבד הגזרות הכלכליות עוד הוסיפו והשליכו אל חומות הכלא מיקירי בני הישיבות הקדושות, וספרי תורה נתונים בצער. מנהיג 'הפלג הירושלמי': "אינני יכול להורות לצאת ולהשתתף בעצרת" | הנימוק המלא ישי כהן | 07:29 ראש הישיבה הגר"ד לנדו בדברי חיזוק ותנחומים לבחור האבל שנעצר | תיעוד חנני ברייטקופף | 28.10.25 ולעת כזאת אין לנו שיור אלא התורה והתפילה לא־ל עליון, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, לזעוק ולהתחנן אל יושב מרומים, כי הוא רב סליחות ובעל הרחמים, שיחוס ויחון עם עני ואביון, להושיעם מכל צרה ולהגן עליהם בעבור יוכלו לישב בבית ה' לאורך ימים מתוך הרחבת הדעת.

קריאת מועצות חכמי וגדולי התורה

אשר על כן אנו קוראים בקריאה של חיבה אל כל עם ה' אשר בארץ הקודש, להגיע ולהשתתף בעצרת התפילה ביום החמישי לסדר לך לך, ח' לחודש מרחשון תשפ"ו, במעמד רבבות עמך בית ישראל, בשערי ירושלים עיר קדשנו, להרים קול תחינה ותפילה לבורא עולם, ועת רצון הוא כשהציבור מתפללין, בצוותא חדא ובקול אחד לאב אחד.

גדול הוא כח הרבים, ותפילתנו ועתירתנו לפני שומע תפילה שיקשיב לקול שוועת ישראל, ולמכון שבתו השמים תעלה תפילתם, ומתוך צרה ימציאם פדות ורווחה, יוושעו לעין כל עדי יעלו לציון מושיעים ונראה בישועתן של ישראל ובגאולתן.

המצפים לישועה קרובה