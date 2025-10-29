( צילום: בית חבד ג'מייקה )

"סופת המאה" בג'מייקה הגיעה אמש (שלישי) לאי והוגדרה כסופת הוריקן בדרגה 5 - הגבוהה ביותר אי פעם שפוגעת במדינה.

שליח חב"ד במדינה, הרב יעקב רסקין ובני משפחתו, נערכו מבעוד מועד לסופה, עד כמה שניתן. במהלך שעות, הסתתרה המשפחה בחדר אמבטיה קטן, ללא חלונות, כדי להגן על עצמם. שעות אחרי פרוץ הסופה, השלוחים יצרו קשר עם מכריהם הרבים שהתעניינו בשלומם והודו לכולם על התפילות הרבות. "ברוך השם, אנחנו והילדים בטוחים וחיים", כתבו בהודעה נרגשת. השלוחים עדיין ללא אינטרנט מסודר, אך הצליחו להעביר מסר של הרגעה. סופת ההוריקן 'מליסה' גרמה לנזקים אדירים למדינה השוכנת בקריביים. נגרם נזק גדול מאוד לבית חב"ד, המסייע בכל ימות השנה לתיירים ישראלים וליהודים המקומיים ומכל רחבי העולם. הרוחות העיפו את הפאנלים הסולאריים ואת מכונת המיזוג מגג בית חב"ד, ניפצו את חלונות המרפסת וגרמו להצפות בכל מקום. מוקדם יותר, חילץ הרב רסקין את ספרי התורה מארון הקודש השוכן בבית הכנסת.

במהלך שעות הסופה, התלכדו יהודי קהילת ג'מייקה, וירטואלית כמובן, לתפילה משותפת עם הרב רסקין. יהודים רבים שיגרו לו בוואצפ תמונה שלהם עם תפילין, נושאים תפילה. במהלך היום הקשה, סייע הרב רסקין למספר ישראלים שהזדקקו לעזרה דחופה.

במהלך שעות הסופה הקשות, אלפי שלוחי חב"ד מסביב לעולם הרבו בתפילות לשלום אחיהם מג'מייקה. ארגון הביטחון והחירום של חב"ד CWA פרסם איגרת מיוחדת לשלוחים ובה נכתב כי "הוריקן עוצמתי משתולל ברגעים אלו בג'מייקה, הורס בתים וגורם לנזקים קשים. שלוחי חב"ד במקום, יחד עם בני משפחתם, שוהים ברגעים אלו בחדר ביטחון, מנותקים מהעולם, עטופים רק באמונה ובתפילה".

עוד נכתב בהודעה: "נבקש מכל אחד ואחת מכם לעצור לרגע, לפתוח את הלב, ולהגיד פרק תהילים לשלומם ולביטחונם של יהודי ג'מייקה ולשמירה והצלה של שלוחי חב"ד".

השליח הרב רסקין עם כוחות חירום באי בעבר. אילוסטרציה