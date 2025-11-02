שעות לאחר שהמונים נתקעו בכניסה לקבר רחל אמנו ביום ההילולא ועסקנים האשימו את המשטרה שהובילה לקריסת האירוע, במשטרת ירושלים מתייחסים לטענות וטוענים: המתחם היה מלא בתפוסה המרבית המותרת.

כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', מתיעודים שהתקבלו, היה נראה כי יש כאוס מוחלט וקריסה טוטאלית בדרך הגישה למתחם הקבר. העומס האדיר של מאות אוטובוסים ומכוניות שנוהרים למקום יצר פקקי ענק וצפיפות בלתי נסבלת הן בציון עצמו, והן בכל הדרכים המובילות את מתחם הקבר.

במשטרה הדפו את הטענות על קריסה וטענו כי מהרגע שמתחם הציון היה מלא בתפוסה המותרת על ידי אנשי הבטיחות - האתר נסגר, וזה כחלק מהפקת הלקחים מאסון מירון הנורא: "אנחנו לא נקח אחריות על אסון נוסף, נמנע אותו מראש, גם הציבור יחשוב שאנחנו מתנהלים לא נכון, ברגע שיש חשש לסכנה - אנחנו נפעל בהתאם", אמר גורם במשטרה ל'כיכר השבת': "אנחנו אחראים על בטיחות המתפללים וננהג בהתאם".

בהודעה רשמית של משטרת ירושלים נאמר: "כוחות המשטרה והסדרנים, פעלו לווסת את התנועה וכניסת הקהל למקום ולמנוע מצבי דוחק למען שלום הציבור.

"לצערנו בשלב מסוים, החלו משתתפים שהגיעו למקום, להפר את הסדר בניסיון להיכנס בכוח למתחם הקבר, שהיה עמוס ובתפוסה המרבית המותרת באותה העת. בתוך כך, נעצר על ידי השוטרים חשוד שניסה לתקוף אותם.

"בעקבות כך, פעלו הכוחות במקום להשבת הסדר, ולסגירה חלקית וזמנית של כניסת הקהל למתחם".

במשטרה הוסיפו: "אנו קוראים לציבור המגיע להילולה, להישמע להוראות השוטרים הפועלים לשמירת הביטחון והסדר, להתאזר בסבלנות, לכבד את האירוע, ולהימנע מגילויי אלימות והפרת סדר. חיי אדם ובטיחות המשתתפים עומדים מעל לכל".