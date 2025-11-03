אילוסטרציה ( צילום: Flash90 )

כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שני) לבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 55, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.