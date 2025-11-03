כיכר השבת
נלחמים על חייו

העתירו בתפילה: גבר פונה תוך כדי פעולות החייאה לאחר שהתמוטט ברחוב בבני ברק

כונני ארגון הצלה הוזעקו לבני ברק בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב | הכוננים ביצעו פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 55, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב | הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת 'משה בן דינה' לרפואה שלמה (בארץ)

אילוסטרציה ( צילום: Flash90)

כונני ארגון הצלה הוזעקו היום (שני) ל בעקבות דיווח על גבר שהתמוטט ברחוב. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בגבר בן 55, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.

בארגון הצלה מבקשים מהציבור להעתיר בתפילה לרפואת 'משה בן דינה' לרפואה שלמה.

מתנדב הארגון פרופ' קובי שחם וחובשי הצלה שמוליק נחמיאס ושימי ברוורמן מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 55, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתמוטט ברחוב.

"יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, אשר כללו עיסויים, מתן סיוע נשימתי ומתן שוקים חשמליים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב, שם הרופאים ממשיכים להילחם על חייו".

