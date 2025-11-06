פקחי יחידת שיטור עירוני בני ברק, הצליחו לעצור הבוקר (חמישי), 12 שב"חים שניסו לחדור לעיר על מנת לבצע עבודות בזול לתושבי העיר.

השוטרים הבחינו ברכב שחסם נתיב נסיעה ברח' המכבים בבני ברק. השוטרים בדקו את הנהג והנוסעים שהיו ללא חגורות בטיחות. בבדיקה התברר כי 12 הנוסעים הם שוהים בלתי חוקיים, ללא אישורי שהייה.

בתוך כך, התברר כי רישיון הנהג אינו תואם לסוג הרכב. קצין התנועה של מרחב דן ערך שימוע לנהג במסגרתו רכבו הושבת לנסיעה ל-30 יום.

בנוסף, נערכה בדיקה לרכב ע"י סייר בוחן ואותרו מגוון ליקויים. הנהג, בן 24, תושב לוד והשב"חים נעצרו לחקירה בתחנת המשטרה.

מהדוברות נמסר: "קבלנים ואזרחים המעסיקים/ מלינים תושבי שטחים ללא היתר שהייה ועבודה, מסכנים הן את עצמם והן את הציבור הישראלי כולו, הן בהיבט הביטחוני והן בהיבט הפלילי. משטרת ישראל מבצעת כל העת מבצעי אכיפה רחבי היקף לאיתור ומעצר שוהים בלתי חוקיים, מעסיקים, מסיעים ומלינים. פעילות המשטרה נועדה בראש ובראשונה לצמצם את פעילות הפח״ע כמו גם את הפעילות הפלילית".