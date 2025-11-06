כיכר השבת
הסיפור שהכל החל ממנו: למה בכה הרבי החמישי בחב"ד כשהיה בגיל 5?

המשפיע הרב אשר פרקש בשיעור שבועי לקראת שבת, מגלה איך החסידות שהרבי הרש"ב גילה היא לא משהו תיאורטי או רחוק - אלא כלי אמיתי, מוחשי ופרקטי שכל יהודי יכול להשתמש בו כדי להרגיש את הנוכחות של הקב"ה בחיי היום-יום שלו (חסידות)

שיעור מרתק לכ' חשוון על המהפכה הרוחנית שעשה אדמו"ר הרש"ב, הרבי החמישי בשושלת ליובאוויטש, שהפך את תורת החסידות ממופשטת ונשגבת לברורה, מובנת ונגישה לכל יהודי.

השבוע בשיעור מאת המשפיע הרב אשר פרקש:

הסיפור שהכל התחיל ממנו: כילד בן 5 בכה הרבי הרש"ב בפני סבו הצמח צדק: "למה הקב"ה התגלה לאברהם אבינו ואלי לא?" - והמשמעות המדהימה של הבכי הזה לכל הדורות.

המהפכה בכתיבת החסידות: איך הרבי הרש"ב לקח את העומק העצום של תורת הקבלה והחסידות וסידר אותו בבהירות מופלאה - עם דוגמאות, משלים והסברים שכל אחד יכול להבין. "הרמב"ם של תורת החסידות".

המהפכה בלימוד החסידות: ייסוד ישיבת "תומכי תמימים" - הישיבה הראשונה שבה צעירים לומדים פנימיות התורה, ולא רק בגיל 40. חידוש מהפכני שפתח דלתות לדורות

הקשר לדור שלנו: למה דווקא הילדים והצעירים של היום לא מסתפקים בחיצוניות? למה הם צמאים לעומק, לאמת, לפנימיות? הסיפור של הרש"ב מסביר את המציאות של דורנו

המפתח להתגלות אלוקית: מה המשמעות של "לעשות ברית מילה רוחנית" - לצאת מהנוחות שלנו, מהגבולות שלנו, כדי להתחבר לאור האלוקי בחיים

30 ימי הכנה: הקשר המיוחד בין כ' חשוון (יום הולדת הרש"ב) לבין י"ט כסלו (ראש השנה לחסידות) - איך להתכונן ולהתחבר לאור המיוחד של התקופה

השיעור מגלה איך החסידות שהרבי הרש"ב גילה היא לא משהו תיאורטי או רחוק - אלא כלי אמיתי, מוחשי ופרקטי שכל יהודי יכול להשתמש בו כדי להרגיש את הנוכחות של הקב"ה בחיי היום-יום שלו.

שיעור מיוחד לתקופתנו - הדור שלפני ביאת המשיח, שבו גם ילדים קטנים יכולים להתחבר לעומק הרוחני ולהרגיש את הקרבה לקב"ה.

