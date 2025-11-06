כיכר השבת
מיוחד לשבת

האושר על פי אברהם אבינו: שלושה כלים משני חיים | צפו

בשיעור לפרשת וירא, לומד המרצה הרב יואב אקריש מאברהם אבינו שלושה סודות לאושר פנימי אמיתי - אושר שלא תלוי בהצלחות, בכבוד מהסביבה ובמה שיגידו עליכם אנשים (יהדות, פרשת שבוע)

הרב יואב אקריש (צילום: ללא קרדיט)

השגתם את היעד, קיבלתם את התפקיד, סיימתם את הפרויקט... ואחרי רגע קצר של שמחה, אתם כבר מחפשים את המטרה הבאה. התחושה: "עכשיו אני מאושר" - פשוט לא נשארת.

למה זה קורה? ומה אפשר לעשות?

בשיעור לפרשת וירא, לומד המרצה הרב יואב אקריש מאברהם אבינו שלושה סודות לאושר פנימי אמיתי - אושר שלא תלוי בהצלחות, בכבוד מהסביבה ובמה שיגידו עליכם אנשים.

שלושת הסודות:

< איך להפסיק להתמקד במה שחסר ולהתחיל לראות את הטוב שכבר יש

< למה נתינה לאחרים היא המתנה הכי גדולה שאתם נותנים לעצמכם

< הכוח של מטרה רוחנית שגדולה מהאינטרסים האישיים שלכם

נלמד את הסיפור המפתיע על אברהם אבינו שמתווכח עם הקב"ה בשביל אנשי סדום, נבין איך דוח חניה יכול להפוך אדם למאושר ונגלה את סיפורו המרגש של הרב בנימין וולף ז"ל, שליח חב"ד בהנובר שבגרמניה.

זה שיעור שיעזור לכם: להפסיק להיות תלויים באישור של העולם, למצוא מלאות פנימית אמיתית, לחיות מתוך נתינה במקום רק לקבל ולגלות את העוצמה שכבר יש בתוככם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר