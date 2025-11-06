האושר על פי אברהם אבינו: שלושה כלים משני חיים | צפו

השגתם את היעד, קיבלתם את התפקיד, סיימתם את הפרויקט... ואחרי רגע קצר של שמחה, אתם כבר מחפשים את המטרה הבאה. התחושה: "עכשיו אני מאושר" - פשוט לא נשארת.

למה זה קורה? ומה אפשר לעשות?

בשיעור לפרשת וירא, לומד המרצה הרב יואב אקריש מאברהם אבינו שלושה סודות לאושר פנימי אמיתי - אושר שלא תלוי בהצלחות, בכבוד מהסביבה ובמה שיגידו עליכם אנשים.

שלושת הסודות:

< איך להפסיק להתמקד במה שחסר ולהתחיל לראות את הטוב שכבר יש

< למה נתינה לאחרים היא המתנה הכי גדולה שאתם נותנים לעצמכם

< הכוח של מטרה רוחנית שגדולה מהאינטרסים האישיים שלכם

נלמד את הסיפור המפתיע על אברהם אבינו שמתווכח עם הקב"ה בשביל אנשי סדום, נבין איך דוח חניה יכול להפוך אדם למאושר ונגלה את סיפורו המרגש של הרב בנימין וולף ז"ל, שליח חב"ד בהנובר שבגרמניה.

זה שיעור שיעזור לכם: להפסיק להיות תלויים באישור של העולם, למצוא מלאות פנימית אמיתית, לחיות מתוך נתינה במקום רק לקבל ולגלות את העוצמה שכבר יש בתוככם.