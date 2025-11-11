לפני מספר חודשים דיווחנו על ההיערכות להרחבת בית העלמין העירוני ביהוד-מונוסון בשיתוף פעולה בין המועצה הדתית לעירייה, כעת אפשר לדווח על התקדמות ולראות תוצאות בשטח: המועצה הדתית החלה בביצוע עבודות ראשונות להכשרת הקרקע לקראת שלב ההרחבה.

בימים אלה מתבצע בשטח בית העלמין מהלך משמעותי הכולל פינוי כולל של אתר פסולת ישן, שהצטבר במשך עשרות שנים בשטח הצידי הפונה לכיוון שדה התעופה. מדובר היה במפגע תברואתי של ממש, שעלול היה להחמיר עם בוא החורף ולגרום לזרימת פסולת לנחל הסמוך. במסגרת העבודות פונו מהמקום עשרות משאיות של פסולת, והשטח כולו הוכשר מחדש לקראת הרחבת מתחם הקבורה.

כעת מבצעת המועצה הדתית מדידות שטח לפי התוואי החדש שנוצר לאחר הפינוי, כהכנה לתכנון עבודות הפיתוח של החלקות החדשות ולשיפור הנראות הכללית של בית העלמין הקיים. מדובר בצעד נוסף במסגרת מהלך כולל, בהשקעה של מיליוני שקלים, שנועד להבטיח מענה מכובד, נגיש ומסודר לצורכי תושבי העיר גם בשנים הבאות.

יו"ר המועצה הדתית, הרב אלירם כהן, מסר: "אנו פועלים בשטח בנחישות ובאחריות, כדי לוודא שבית העלמין ימשיך להיות מקום מכובד, מטופח ונגיש, המשקף את ערכי הקדושה והכבוד הראויים. זהו המשך ישיר לשיתוף הפעולה הפורה עם ראש העיר ועם כלל גורמי המקצוע, שנרתמים לקידום הפרויקט החשוב הזה."

הרחבת בית העלמין היא חלק מתכנית רחבה שגובשה בחודשים האחרונים יחד עם עיריית יהוד-מונוסון, הנכללת בשטח התוספת של 32 דונם חדשים לתחום השיפוט העירוני וסיפוח חלק מהם לשטחי בית העלמין. התכנית צפויה להבטיח פתרון ארוך טווח לעשור הקרוב ולהעניק לתושבים מענה הולם ומכבד עבור יקיריהם - גם בשעתם הקשה ביותר.