ח"כ פרוש: נסכים לגיוס של מי שלא לומד? קודם תחזירו מה שגנבתם לנו ואחרי זה נדבר

יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, מתייחס לסוגיית חוק הגיוס והשאלה האם הנציגות החרדית תתמוך בחוק שייקבע שמי שלא לומד - יתגייס לצה"ל וסירב להשיב | לדבריו, קודם צריך להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות ורק לאחר מכן לדבר על כל השאר (חרדים)

יו"ר 'שלומי אמונים', ח"כ מאיר פרוש, מתייחס בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לסוגיית והשאלה האם הנציגות החרדית תתמוך בחוק שייקבע שמי שלא לומד - יתגייס לצה"ל וסירב להשיב כל עוד לא מסדירים את מעמד תלמידי הישיבות. הריאיון המלא והסוער, הערב ב'כיכר השבת'.

לדבריו: "במעמד שלי אני חייב לומר, קודם כל זו התפיסה שלי, אל תשאל אותי שאלות על מי שלא לומד, תביא לי קודם כל את מה שהיה כל השנים. כל השנים היה פה הסדר שמי שיושב ולומד - מקבל דיחוי, קודם כל תסדיר לי את זה, אחר כך נדבר על דברים אחרים".

פרוש הדגיש: "לא אוציא משפט שרומז למישהו: 'הנה אני מוכן להתפשר שם', לא מתפשר על שום דבר, קודם כל תביא מה שהיה לי. גנבו לנו את עצם ההסדר, תחזירו לנו את ההסדר.

"אני לא מוכן לשום דבר, קודם תחזיר לי את מה שהיה לי. שיחזירו את זה - נדבר הלאה", הוסיף יו"ר 'שלומי אמונים'.

