כיכר השבת
סערת הגיוס

שבוע אחרי: המשטרה עצרה נער בחשד לתקיפת ח"כ יואב בן צור

משטרת ירושלים עצרה נער כבן 14 בחשד לתקיפת ח"כ יואב בן צור בשבוע שעבר, במחאה נגד המשך חקיקת חוק הגיוס הכולל יעדי גיוס וסנקציות (חרדים)

יואב בן צור (צילום: Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

שוטרי מחוז ירושלים עצרו אמש (מוצאי שבת) נער כבן 14 בחשד למעורבות בתקיפת ח"כ יואב בן צור וגרימת נזק לרכבו לפני כשבוע

במשטרה ציינו כי המעצר הגיע לאחר פעילות מבצעית וחקירתית של שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון בהובלת תחנת לב הבירה במחוז ירושלים.

הנער, שככל הנראה השתתף בהפגנה האלימה במחאה נגד המשך חקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה.

בתוך כך, המשטרה ממשיכה לפעול למיצוי החקירה ולאיתור חשודים נוספים שהיו מעורבים במעשה, תוך המשך איסוף ממצאים ועדויות.

במשטרה מדגישים כי "מדובר במקרה חמור בו גורמים עברייניים ניסו לפגוע בנבחר ציבור וכי ייעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה על מנת למצות את הדין עם כלל המעורבים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כנגד פורעי חוק ואלימות מכל סוג שהיא, לרבות כל ניסיון לפגוע בנבחרי ציבור, בסדר הציבורי ובביטחון התושבים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר