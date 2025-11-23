שבוע אחרי: המשטרה עצרה נער בחשד לתקיפת ח"כ יואב בן צור

שוטרי מחוז ירושלים עצרו אמש (מוצאי שבת) נער כבן 14 בחשד למעורבות בתקיפת ח"כ יואב בן צור וגרימת נזק לרכבו לפני כשבוע

במשטרה ציינו כי המעצר הגיע לאחר פעילות מבצעית וחקירתית של שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון בהובלת תחנת לב הבירה במחוז ירושלים.

הנער, שככל הנראה השתתף בהפגנה האלימה במחאה נגד המשך חקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה.

בתוך כך, המשטרה ממשיכה לפעול למיצוי החקירה ולאיתור חשודים נוספים שהיו מעורבים במעשה, תוך המשך איסוף ממצאים ועדויות.

במשטרה מדגישים כי "מדובר במקרה חמור בו גורמים עברייניים ניסו לפגוע בנבחר ציבור וכי ייעשה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות המשטרה על מנת למצות את הדין עם כלל המעורבים.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כנגד פורעי חוק ואלימות מכל סוג שהיא, לרבות כל ניסיון לפגוע בנבחרי ציבור, בסדר הציבורי ובביטחון התושבים".