למרות המרד בקואליציה | רה"מ נתניהו הרגיע את הסיעות החרדיות: נשיג רוב לחקיקה חוק הגיוס החדש

חברי כנסת בקואליציה, בעיקר מסיעת 'הציונות הדתית', הכריזו בזה אחר זה שיצביעו נגד נוסח חוק הגיוס שהונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון אלא שנראה כי ראש הממשלה נתניהו פחות מודאג | במסר שהעביר נתניהו לבכירי הסיעות החרדיות הוא הצהיר כי יצליח להשיג רוב לחקיקת חוק הגיוס החדש | החשש: שינויים בנוסח החוק שיקשו על הסיעות החרדיות להצביע בעד החוק (אקטואליה)

ישיג את הרוב? רה"מ נתניהו (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

ראש הממשלה, , העביר אמש (שני) מסר לבכירי הסיעות לפיו הוא מעריך כי יצליח להשיג רוב לחקיקת המונח על שולחן ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.

חברי הכנסת החרדים הופתעו אתמול מההתנגדות הנחרצת מצד חברי כנסת רבים בקואליציה. אומנם הייתה הערכה כי יהיו מספר חברים שיתנגדו אך הח"כים החרדים לא ציפו למספר כה גדול של חברי כנסת שיצהירו בפומבי שיצביעו נגד נוסח החוק.

יתרה מזו, בכירים בקואליציה החלו לתדרך אתמול כי "החוק נולד מת" (פרסום של עמית סגל), והעריכו כי החוק לא יעבור במליאת הכנסת.

בסיעות החרדיות זעמו על ההתנגדות מתוך הקואליציה לצד התדרוכים נגד החוק והעבירו מסרים חריפים ללשכת ראש הממשלה.

ל'כיכר השבת' נודע כי נתניהו השיב כי למרות ההתנגדות הפומבית של חברי כנסת מהקואליציה, הוא מעריך שיצליח להשיג את הרוב לחוק שלדבריו יאושר בקריאה שניה ושלישית בתוך חמישה שבועות.

אלא שבכירים חרדים חוששים שכדי להשיג את הרוב לחוק - ייצטרכו לבצע שינויים משמעותיים בנוסח החוק, כדוגמא בסעיף 'מי הוא חרדי' שייספר כחלק מיעדי הגיוס.

"אנחנו בקושי מצליחים להצביע בעד החוק הנוכחי, הרבנים אמרו לנו במפורש שזה הקצה של הקצה, אם יבוצעו שינויים - ייתכן שנתניהו ישיג את חברי 'הציונות הדתית' והמורדים מ'הליכוד' אבל יאבד את ההצבעות של החרדים ושוב לא יהיה רוב", אמר בכיר חרדי העוסק בסוגיית הגיוס.

כזכור, אמש נמסר בהודעת סיעת הציונות הדתית: "אישררנו עכשיו בדיון סיעה את העיקרון שלנו ולפיו נצביע רק על חוק שיביא לגיוס אמיתי ומהיר של חרדים לצה"ל כדי לענות על צרכי צה"ל ולהקל את העומס על הלוחמים ועל משרתי המילואים ובני משפחותיהם.

"אנו מתייעצים ומגבשים את הערותינו לחוק ונעמוד על הכנסתן במעלה החקיקה. בכל מקרה נקבל החלטות משותפות ונפעל כסיעה מאוחדת".

