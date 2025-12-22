תכונה רבה נרשמה השבוע בקרב תלמידיו ושכניו של הפוסק, הגאון רבי משה מרדכי קארפ, בביתו שבשכונת 'קרית ספר' במודיעין עילית, לקראת מעמד הדלקת נרות החנוכה.

כידוע ליודעי חן, הגרמ"מ קארפ נוהג להדליק מדי ערב בשתי חנוכיות נפרדות, זאת בשל העובדה שלביתו ישנם שני פתחים הפונים לרשות הרבים (על פי פסק השו"ע בסימן תרע"א סעיף ח'). עד השנה, נהג הפוסק להדליק ולברך לכתחילה בפתח החצר החיצונית, ורק לאחר מכן להדליק את החנוכייה הנוספת בפתח הבית פנימה.

אולם השנה, הבחינו התלמידים בשינוי מרתק בסדרי הקדימה של הפוסק: לראשונה, בחר הגרמ"מ קארפ לפתוח את מעמד ההדלקה ולברך דווקא על החנוכייה המוצבת בפתח הבית, ורק לאחר מכן פנה להדליק בפתח החצר.

ל'כיכר השבת' נודע כי הסיבה לשינוי המנהג נעוצה בשיפוצים ובהרחבה שנערכו לאחרונה בבית מדרשו הסמוך של הפוסק. במסגרת עבודות הבנייה, הורחבה עזרת הנשים של בית המדרש, דבר שיצר הסתרה מסוימת. כתוצאה מכך, החנוכייה המוצבת בפתח החצר החיצונית אינה נראית כראוי לעוברי האורח ברשות הרבים כפי שהיה בעבר.

בשל הרצון להדר במצוות "פרסומי ניסא" בצורה המקסימלית, הכריע הפוסק כי יש להקדים את הברכה וההדלקה לפתח הבית, שכן כעת הוא הפתח הניכר והגלוי יותר לציבור העובר ושב.