כיכר השבת
הבניה שהכריעה את הספק

הפסק והשינוי: מדוע שינה הפוסק הידוע מקריית ספר את סדר 'הדלקת הנרות'? 

הפוסק הגאון רבי משה מרדכי קארפ, הנוהג להדליק בשני פתחים, שינה השנה ממנהגו רב השנים בשל שיפוצים בבית המדרש • הסיבה ההלכתית: הרצון להרבות ב'פרסומי ניסא' במקום הנראה ביותר • כל הפרטים והתיעודים (חרדים)

הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)

תכונה רבה נרשמה השבוע בקרב תלמידיו ושכניו של הפוסק, הגאון רבי משה מרדכי קארפ, בביתו שבשכונת 'קרית ספר' במודיעין עילית, לקראת מעמד הדלקת נרות החנוכה.

כידוע ליודעי חן, הגרמ"מ קארפ נוהג להדליק מדי ערב בשתי חנוכיות נפרדות, זאת בשל העובדה שלביתו ישנם שני פתחים הפונים לרשות הרבים (על פי פסק השו"ע בסימן תרע"א סעיף ח'). עד השנה, נהג הפוסק להדליק ולברך לכתחילה בפתח החצר החיצונית, ורק לאחר מכן להדליק את החנוכייה הנוספת בפתח הבית פנימה.

אולם השנה, הבחינו התלמידים בשינוי מרתק בסדרי הקדימה של הפוסק: לראשונה, בחר הגרמ"מ קארפ לפתוח את מעמד ההדלקה ולברך דווקא על החנוכייה המוצבת בפתח הבית, ורק לאחר מכן פנה להדליק בפתח החצר.

ל'כיכר השבת' נודע כי הסיבה לשינוי המנהג נעוצה בשיפוצים ובהרחבה שנערכו לאחרונה בבית מדרשו הסמוך של הפוסק. במסגרת עבודות הבנייה, הורחבה עזרת הנשים של בית המדרש, דבר שיצר הסתרה מסוימת. כתוצאה מכך, החנוכייה המוצבת בפתח החצר החיצונית אינה נראית כראוי לעוברי האורח ברשות הרבים כפי שהיה בעבר.

בשל הרצון להדר במצוות "פרסומי ניסא" בצורה המקסימלית, הכריע הפוסק כי יש להקדים את הברכה וההדלקה לפתח הבית, שכן כעת הוא הפתח הניכר והגלוי יותר לציבור העובר ושב.

הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)
הגרמ"מ קארפ בהדלקת נרות חנוכה (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר