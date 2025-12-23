הגאון רבי יצחק קולדצקי, חתנו של רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, פנה אתמול בקריאה נרגשת לציבור, בבקשה לסייע למשפחה של תלמיד חכם נכבד מבני ברק המצויה במצב קריטי.

המשפחה, המוכרת כמשפחת תלמידי חכם עם יגיעה עצומה בתורה, מתמודדת בשנים האחרונות עם מצב קשה במיוחד. אחת הבנות במשפחה מוגבלת וזקוקה לטיפולים רפואיים מתמידים, דבר שהביא את המשפחה למצב של חובות כבדים והוצאות רפואיות שלא ניתן לעמוד בהן.

ההורים, כך מתאר הגאון רבי יצחק קולדצקי, חיים ללא מנוחה יום ולילה מהלחץ הכלכלי והנפשי. המצב הגיע לנקודת משבר: בעלי חוב מאיימים ליטול מהמשפחה את הדירה, ולהשאיר אותם ללא קורת גג. זו איננה סכנה תיאורטית – האיום הוא מיידי וממשי.

דווקא כעת, בתוך המצוקה, המשפחה עומדת לפני אירוע משמח: הבת התשיעית מתכוננת לחתונתה. הכלה, שגדלה בבית של תורה ויראת שמים, חפצה לבנות בית נאמן בישראל. אולם במקום שמחה, המשפחה שרויה בחרדה: מאין יבוא המימון הבסיסי לחתונה, כאשר גם קיומם היומיומי תלוי על הפרק?

הגאון רבי יצחק קולדצקי מגדיר את המצב כ"פיקוח נפש ממש", לצד מצוות הכנסת כלה מובהקת. מדובר בהצלת משפחה שלמה מקריסה כלכלית ונפשית, תוך מתן אפשרות לבת לבנות את ביתה בכבוד ובשלווה.

"אחים יקרים, הצילו את המשפחה", קורא הגאון רבי יצחק קולדצקי. "יש סכנה שבעלי חובות יקחו להם את הדירה, ועכשיו בנוסף עומדים לפני חתונה של בת תשיעית, והכלה רוצה לבנות בית נאמן בישראל, בית של תורה. זה גם הכנסת כלה מיוחדת וגם פיקוח נפש שחס ושלום משפחה לא תקרוס".

בהמשך מטעים הגאון רבי יצחק קולדצקי את גודל הזכות למי שייטול חלק במאמץ ההצלה. בדבריו הוא מבטיח למשתתפים: "שיזכו כל המסייעים בעין יפה, בבני, חיי ומזוני, דורות ישרים מבורכים, ברכה והצלחה בכל טוב וישועות גדולות. מובטח לכל המסייעים והתורמים ישועות גדולות".

הגאון רבי יצחק קולדצקי מסיים את דבריו: "זכות ההצלה תעמוד לכם ולבני ביתכם לדורות. זוהי הזדמנות נדירה לקיים שתי מצוות גדולות במעשה אחד."

