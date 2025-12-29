מעמד רב רושם נערך השבוע בעיר הרצליה, לציון חנוכת מקווה הטהרה המפואר והחדש בעיר. המקווה, שנבנה ביוזמת "טהרת המשפחה", ובשיתוף פעולה ותמיכת עיריית הרצליה והמועצה הדתית, נחשב לאחר המקוואות המהודרים והמפוארים ביותר בארץ, ובשיפוצו והכשרתו הושקעו מיליוני שקלים.

המעמד נפתח בסיור מקיף במתחם המקווה יחד עם הגה"צ רבי שמעון גלאי שליווה באופן אישי את בניית המקווה מיומו הראשון, כאשר המסיירים אותם הוביל מנכ"ל טהרת המשפחה הרב עקיבא ויינר נחשפים למגוון ההידורים ההלכתיים שהוטמעו במקום ע"י צוות רבני "טהרת המשפחה", ולעיצוב המרהיב והמזמין בו מצטיין המקווה על כל מתקניו וחדריו.

לאחר מכן נערך טקס מרשים באולם סמוך, בו נטלו חלק בכירי העירייה בראשות ראש העיר מר יריב פישר, יו"ר המועצה הדתית עו"ד דן פנחס, ראשי טהרת המשפחה, ובראשם הרב חיים לוי - יו"ר הארגון, כאשר את המעמד מכבדים בנוכחותם גם הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי, הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו, ובני משפחת הרב המיתולוגי של הרצליה הגר"י יעקוקוביץ זצ"ל.

את המשא המרכזי נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי, שאת דבריו נשא בקושי ובחולשה, והעיד כי אף שבימים האחרונים רתוק הוא לביתו בשל חולי, הרי שלא העלה על דעתו להיעדר ממעמד כה נשגב ומרומם.

בדבריו עמד על חשיבותו של המקווה כמקור המשכיות עם ישראל מתוך קדושה וטהרה, והעניק מברכותיו לכלל המסייעים והתורמים למקווה, ובפרט לתורמי "טהרת המשפחה" שנענו לפניה והרימו מהונם למען שיפוץ המקווה והכשרתו. בסוף דבריו נפגש הוא עם ראש העיר ובירך אותו באופן אישי על פעילותו לטובת העיר בכלל, ולטובת רוחניותה של העיר בפרט.

דברי ברכה נרגשים נשא ראש העיר, מר יריב פישר, שהבהיר כי העירייה רואה בסיוע למקווה חובה וזכות, כמו שאר השירותים המונציפליים הניתנים לתושבי העיר, והביע את הערכתו לגורמים שניהלו את מערך השיפוץ והכשרת המקווה החדש. יו"ר המועה"ד, עו"ד דן פנחס, סיפר על ההיסטוריה של המקווה, ועל הביקוש הגדול בקרב תושבי העיר המברכים על שיפוצו מחדש ברוב פאר ויופי.

הרב חיים לוי, יו"ר טהרת המשפחה, תיאר את המאמצים הרבים ואת השכלולים וההידורים ששולבו במקווה החדש, והודה לכלל הגורמים שהעניקו כתף ותמיכה להעמדת הטהרה בעיר הרצליה, והעיד כיצד שוב ושוב רואים בטהרת המשפחה עד כמה השקעה בפאר המקווה מביאה לריבוי טהרה בישראל במישרין.

דברי ברכה נרגשים נשא הגאון רבי דוד לאו, שתיאר כיצד למרות מה שניתן אולי לחשוב, המקווה משרת רבים וטובים שנראים כרחוקים מהדת. "המקווה בהרצליה" מסכמים ב'טהרת המשפחה', "היה אחד הקמפיינים המיוחדים ביותר שחיברו רבבות יהודים לסוגיית הטהרה, ובישרו מעין מהפכה בכל הקשור לפעילות להרחבת גבולות הטהרה בישראל. בניית המקווה היא חוליה נוספת ומשמעותית, בעיר חשובה ומרכזית הארץ, שעל אף תפיסתה כעיר חילונית יוקרתית – היא רושמת ביקוש עצום למקווה טהרה, מה שהביא אותנו, כמו בשאר המקומות בארץ בהם אנו פועלים, ליציאה למהלך של שיפוץ מקיף ומפואר למען טהרת תושבי העיר".