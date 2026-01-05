הושקה כיכר איחוד הצלה בדימונה לזכרו של המתנדב יואל סויסה ז״ל

בטקס מרגש הושקה אתמול (ראשון) כיכר איחוד הצלה בדימונה לזכרו של מתנדב איחוד הצלה יואל סויסה אשר נהרג בתאונה מחרידה לפני כשלוש שנים.

את הטקס כיבדו בנוכחותם אלמנתו של יואל, אפרת, אמו ובני המשפחה, ראש העיר דימונה מר בני ביטון, סגן ראש העיר ויו״ר ועדת השמות אריאל ללוש, מ"מ ראש העיר יהודה בצלאל, נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר, מנכ"ל הארגון פרופ׳ אהוד דודסון, משנה למנכ"ל אלי פולק, סמנכ"ל וראש חטיבת תשתיות ולוגיסטיקה משה לוי, סמנכ"ל וראש חטיבת מתנדבים ותפעול לייזר היימן, ראש סניף יואל דימונה יוספי עשור, מתנדבי הסניף ותושבי העיר מוקירי זכרו של יואל.

יואל פעל במשך שנים בעיר דימונה ומאות מעשי חסד נזקפו לזכותו מידי שנה בסתר ובגלוי, לאחר מותו התקבלה החלטה בוועדת השמות של עיריית דימונה בתמיכת ראש העיר מר בני ביטון להנציח את זכרו של יואל לעולמי עד באמצעות כיכר אשר תאיר את פועלו של יואל סויסה ז"ל לעולמי עד. בנית הכיכר בוצעה על ידי האמן סם פיליפ ולוותה באופן אישי על ידי סמנכ"ל תשתיות ולוגיסטיקה באיחוד הצלה משה לוי אשר פעל ללא לאות ליצירת אות ההנצחה המכובד הראוי ביותר עבור יואל ז"ל.

*ראש העיר דימונה מר בני ביטון:* זכות גדולה עבורנו להנציח את זכרו ופועלו של יואל סויסה ז״ל כאן בדימונה, העיר שהוא כל כך אהב. יואל היה אדם מסור שראה את ערך ההתנדבות לפני הכל, מורשתו של יואל תשאר בליבנו לעד! אני מודה למתנדבי איחוד הצלה סניף ״יואל״ דימונה ולמשפחת סויסה שממשיכה את דרכו של יואל."

*נשיא ומייסד איחוד הצלה אלי ביר*: התרגשתי מאד היום להשיק את כיכר איחוד הצלה לזכרו של מתנדב איחוד הצלה יואל סויסה. כשהגעתי לטקס אפרת בישרה לי שהיא ובנה עילאי נמצאים כעת בעיצומו של קורס חובשים ומתכוונים להכנס ממש בקרוב להתנדבות בארגון, אפרת היא דוגמא לאשה מנהיגה ואמא מסורה שדוחפת את כולנו לעשות עוד טוב. הדבר הזה ריגש אותי כי הבנתי שאולי יואל כבר לא איתנו אבל דרכו דרך החסד ממשיכה ביתר שאת ותהיה חלק מהעיר דימונה לנצח.