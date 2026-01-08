נלכד הפלסטיני שחדר לישראל ותלש עשרות מזוזות מבתי יהודים

בחודש התקבלובמוקד המשטרה דיווחים רבים על תופעה חמורה של תלישה וגניבה של עשרות מזוזות ממבנים רבים בערים יפו ובת ים.

בעקבות הדיווחים, משטרת יפו בחקירה סמויה, תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, במטרה לאתר את החשודים המעורבים במעשים החמורים.

עם התקדמות החקירה ואיסוף הראיות, בוצעה פעילות מבצעית בשילוב פעילות מודיעינית, אשר הובילו לזיהוי החשוד שהתחזה לשליח וולט וביצע, על פי החשד, את המעשים החמורים של תלישה וגניבת המזוזות בבנייני מגורים.

במשטרה דיווחו הבוקר כי במהלך הפעילות של משטרת יפו הלילה, החשוד נצפה על ידי הבלשים שנפרסו במארב ממושך, מגיע לאזור המבנה הנטוש ביפו כשהוא רכוב על אופניים ונפגש עם אדם נוסף.

בשלב זה עצרו הבלשים את החשודים ובמהלך החיפוש תפסו ממצאים, אשר קושרים את החשוד המרכזי לביצוע עבירות המיוחסות לו.

החשוד המרכזי וחשוד נוסף, שוהים בלתי חוקיים מחברון, בשנות ה-20, הועברו לחקירה במחלק החקירות של משטרת יפו.

מהמשטרה נמסר: "בהתאם להתפתחות החקירה, יוחלט על הבאתם של החשודים לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בתל אביב".