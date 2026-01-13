הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, נאם אמש (שני, שעון ישראל) בוועידה השנתית של ארגון 'חזק' במיאמי שבנשיאותו, והתייחס להפגנות הענק באיראן והצפייה מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתערב במחאות ולהפיל את המשטר.

במהלך דבריו פנה הראשון לציון לציבור ואמר: "בדור שלנו תסתכלו רק על הנשיא טראמפ הוא ראה את הסבל של העם היהודי בעזה. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הציל את החיים שלהם! זה היה דבר גדול מה שהוא עשה".

"ועכשיו כולנו מחכים שהוא יסיים עם איראן", הוסיף הגר"ד יוסף: "ויציל את כל העולם לא רק את העם היהודי. אנחנו מחכים לזה! הנשיא טראמפ יסיים איתם בעזרת ה'".