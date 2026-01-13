כיכר השבת
"יציל את העולם"

הראשון לציון הגר"ד יוסף: "כולנו מחכים שטראמפ יסיים עם איראן, יציל את העולם"

הראשון לציון הגר"ד יוסף התייחס להפגנות הענק באיראן והצפייה מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, להתערב במחאות ולהפיל את המשטר: "כולנו מחכים שהוא יסיים עם איראן ויציל את כל העולם לא רק את העם היהודי" (חרדים)

5תגובות
צפו בדברים

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, נשיא בית הדין הגדול, נאם אמש (שני, שעון ישראל) בוועידה השנתית של ארגון 'חזק' במיאמי שבנשיאותו, והתייחס להפגנות הענק ב והצפייה מנשיא ארה"ב, , להתערב במחאות ולהפיל את המשטר.

במהלך דבריו פנה לציבור ואמר: "בדור שלנו תסתכלו רק על הנשיא טראמפ הוא ראה את הסבל של העם היהודי בעזה. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הציל את החיים שלהם! זה היה דבר גדול מה שהוא עשה".

"ועכשיו כולנו מחכים שהוא יסיים עם איראן", הוסיף הגר"ד יוסף: "ויציל את כל העולם לא רק את העם היהודי. אנחנו מחכים לזה! הנשיא טראמפ יסיים איתם בעזרת ה'".

0 תגובות

3
מרן הגר"ד יוסף הרב הראשי לעולם ולא רק לישראל
משה
בעיקר לישראל, כי הוא מאיים עלינו תמיד.
אברהם
2
החרדי דוד הוא דינא רפיה אחיו הוא קשיא קשים יותר. זה וזה עשה השם ואת כולם צריך
חרדי
יפה אמרת הרב דוד הוא רחמים וגם מנהיג אמיתי
צולח
1
הראשון לציון הרב דוד הוא גדול הדור ממשיך דרכו של מרן זצל
יהודה

