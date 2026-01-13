לקראת ועידת החינוך השנתית החמישית של מרכז האזינו שתתקיים ביום חמישי הקרוב, ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי דב לנדו, ענה לארגון על מספר שאלות העומדות על סדר היום בנוגע לגיוס.

השו"ת המלא

השואל: "בתקופה הזאת יש הרבה, מדברים הרבה על הגזרות שהשלטונות רוצים לעצור את הבחורים, ובחורים מוטרדים, מבולבלים. איך המשגיחים והמחנכים יכולים וצריכים להרגיע את הבחורים שיוכלו להמשיך ללמוד בשקט?".

הגר"ד: "הגזרות הקשות, גזרת הגיוס זה דבר מאוד לא פשוט, ואנחנו עושים את כל המאמצים שיהיה מצב טוב".

דרמה בשיטפון: חשש כבד לחיי צעיר חרדי שנסחף בנחל ליד מודיעין עילית חזקי שטרן | 15:52

​השואל: "ואיך בחור יכול לחזק את עצמו שלא לדאוג?"

הגר"ד: "שייזהר, להיזהר, ואנחנו עושים את המאמצים המירביים, שיידע שאנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות. ויש שיוצאים נגד, והם עושים הפגנות, והם מזיקים גדולים. לא להשתתף בהפגנות! צריך לתת להם הרגשה טובה שדואגים להם מאוד, דואגים מאוד מאוד."

​השואל: "אז המשגיחים והמחנכים יאמרו לבחורים שיש מי שדואג ומסדר, ואם יהיו בעיות..."

הגר"ד: "דואגים. זה מעסיק את זקני הדור מאוד מעסיק, ועושים כל המאמצים. ויש גם מפריעים ועושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות! להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור מאוד דואגים, ועושים את כל המאמצים. ויש שמקלקלים, הפגנות ועוד דברים. להיזהר ולהישמר ומקווים בעזר השם, שהפעולות שזקני הדור עושים יצליחו. הכל בידי שמיים."