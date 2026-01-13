כיכר השבת
הגאון רבי דב לנדו, התייחס לנושא ההפגנות נגד הגיוס ואמר דברים נחרצים: "יש גם מפריעים שעושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות! להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור מאוד דואגים, ועושים את כל המאמצים" | צפו (חדשות חרדים)

דבריו של הגר"ד לנדו | צפו

לקראת ועידת החינוך השנתית החמישית של מרכז האזינו שתתקיים ביום חמישי הקרוב, ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי דב לנדו, ענה לארגון על מספר שאלות העומדות על סדר היום בנוגע לגיוס.

השו"ת המלא

השואל: "בתקופה הזאת יש הרבה, מדברים הרבה על הגזרות שהשלטונות רוצים לעצור את הבחורים, ובחורים מוטרדים, מבולבלים. איך המשגיחים והמחנכים יכולים וצריכים להרגיע את הבחורים שיוכלו להמשיך ללמוד בשקט?".

הגר"ד: "הגזרות הקשות, גזרת הגיוס זה דבר מאוד לא פשוט, ואנחנו עושים את כל המאמצים שיהיה מצב טוב".

​השואל: "ואיך בחור יכול לחזק את עצמו שלא לדאוג?"

הגר"ד: "שייזהר, להיזהר, ואנחנו עושים את המאמצים המירביים, שיידע שאנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות. ויש שיוצאים נגד, והם עושים הפגנות, והם מזיקים גדולים. לא להשתתף בהפגנות! צריך לתת להם הרגשה טובה שדואגים להם מאוד, דואגים מאוד מאוד."

​השואל: "אז המשגיחים והמחנכים יאמרו לבחורים שיש מי שדואג ומסדר, ואם יהיו בעיות..."

הגר"ד: "דואגים. זה מעסיק את זקני הדור מאוד מעסיק, ועושים כל המאמצים. ויש גם מפריעים ועושים הפגנות ועוד שטויות, לא להשתתף בהפגנות! להגיד להם שדואגים להם מאוד, זקני הדור מאוד דואגים, ועושים את כל המאמצים. ויש שמקלקלים, הפגנות ועוד דברים. להיזהר ולהישמר ומקווים בעזר השם, שהפעולות שזקני הדור עושים יצליחו. הכל בידי שמיים."

כן (80%)

לא (20%)

5
הסרטון נראה חתוך וערוך בכמה מקומות מה שגורם לכאורה לחוסר אמינות
יהודי
4
מעסיק מאוד את הגרד"ל , וואו! שווה לשבת בשביל זה בכלא!
עקיבא
3
מה חדש בהקלטה (הערוכה/חתוכה בכמה מקומות)? שיש כאלו בעד והפגנות ויש כאלו נגד? כבר ידוע. שהוא מאלו שנגד הפגנות? גם זה כבר ידענו. מה נשאר? שהם עדיין מנסים להעביר חוק חסר סיכוי, שגם אם הוא יעבור, מצבנו אחרי החוק יהיה גרוע פי כמה מאשר המצב הנוכחי.
מומו
2
ההפגנה השבוע בבני ברק הצליחה מאוד, האברכים הצליחו לטרפד כנס של הצבא לעידוד הגיוס, ואנשי הצבא שחדרו לעיר נמלטו מהמקום.
אברך בן תורה מבני ברק
הצליחה מאוד להגביר את השנאה לציבור החרדי ולתת לחילונים מוטיבציה לגייס אותנו
פלוני
כשהחילונים יראו שזה בנפשנו וכולנו עומדים כחומה בצורה הם לא יעיזו להילחם איתנו, ראה ערך גיוס בנות. הסיבה לרדיפה הוא הגמגום וחוסר האונים של הנציגים.
משה
ציבור האברכים בני התורה הם השומרים על הדור, נטורי קרתא, שומרי החומות, ועוצרים בגופם את השמד כפי שהתורה מחייבת.
אברך בן תורה מבני ברק
1
אבל זה כיף לסגור את הגמרות וללכת להשתולל
