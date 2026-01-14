ציון הקבר החדש שהוצב בטבריה ( צילום: אופיר נחמני, הרשת הצפונית )

קבר רבי ענן בטבריה הצית בימים האחרונים פולמוס ציבורי ותקשורתי. לצד טענות כי "אין לכך כל מקור", הוצגו מקורות מן המאות ה־19 וה־20 המעידים על קיומה של מסורת טבריינית המזהה את המקום סמוך לשער העיר, היכן שבנק לאומי בימינו.

קבר רבי ענן בטבריה הצית בימים האחרונים פולמוס ציבורי ותקשורתי. לצד טענות כי "אין לכך כל מקור", הוצגו מקורות מן המאות ה־19 וה־20 המעידים על קיומה של מסורת טבריינית המזהה את המקום סמוך לשער העיר, היכן שבנק לאומי בימינו.

הדיון חרג מגבולות המחקר והגיע אל המרחב הציבורי, לאחר שבמקום הוצבו מצבה ושילוט ללא אישור – צעד שעורר תגובות נרחבות. גולשי 'כיכר השבת' שנחשפו למחקר שפורסם פה מאת ידידי דיויד שפירו, הגיבו לכותב השורות שלאור המקורות הרבים, יש לדרוש מעיריית טבריה להחזיר לכל הפחות את השלט ההיסטורי של "קבר רבי ענן" על מנת להחזיר עטרה ליושנה. ניסינו לקבל את תגובות ראשי הסיעות החרדיות בטבריה שמטבע הדברים יחסם לקברי הצדיקים בעיר, אמור להיות חיובי. כתגובה לכתבה הבהיר סגן ראש העיר וממונה הרווחה יוסף חמד יו"ר סיעת 'מאמינים בטבריה' בראשות הגר"ד קוק כי אין מחלוקת על ערכה ההיסטורי של המסורת, אך הצבת מצבה ללא תיאום נעשתה שלא כדין.

סגן ראש העיר וממונה הרווחה יוסף חמד - יו"ר סיעת "מאמינים בטבריה" ( צילום: באדיבות לשכתו )

מעיריית טבריה נמסר כי העירייה מכבדת קברי צדיקים ומורשת יהודית, אך לא תאפשר התנהלות פיראטית במרחב הציבורי.

הפעיל החברתי אופיר נחמני, בעל אתר הרשות הצפונית, קרא להשבת השילוט ההיסטורי הישן בלבד, והביע התנגדות להקמת מתחם קבר באזור תיירותי.

מנציגי דגל התורה וש"ס בעיר לא נמסרה תגובה בשלב זה.

הפעיל החברתי אופיר נחמני הרשות הצפונית טבריה ( צילום: באדיבות המצולם )

התגובות המלאות

סגן ראש העיר וממונה הרווחה יוסף חמד - יו"ר סיעת "מאמינים בטבריה" בראשות הגר"ד קוק: "לצערי הרב הנחת המצבה ושאר הדברים נעשו בחיפזון ובאופן בלתי חוקי ע"י גורם פרטי על מקום ציונו של רב ענן.

"כל המתחם ובפרט הממצאים הארכיאולוגים וההיסטוריים לגבי שער העיר והכתובת "רב ענן שומר העיר" הוא היסטוריה מרגשת ומיוחדת במינה. אם אכן היה תיאום והגשת בקשה מסודרת הדברים היו נראים אחרת.

"שוחחתי עם ראש העיר יוסי נבעה שנכון לעזור בנושא, וכזה שיודע להעריך את ההיסטוריה של העיר וכמו כן למנף לכלכלה שמשפיעה על כלל התושבים

"בימים הקרובים לאחר שכלל הגורמים יבדקו את הנושא לכל הפחות יוצב שלט, ובנוסף הגשתי בקשה בפני ראש העיר לנסות ולשחזר ע"י אומנים ואנשי מקצוע את המראה של שער העיר דאז שנהרס לפי כ-70 שנה ועליו הכיתוב הנ"ל.

"טבריה מאז ומעולם הייתה סמל לאחדות, וסמל למסורת, זו היא ההרגשה אצל הרוב המוחץ מכלל המגזרים, לצערנו כמו בכל דבר טוב תמיד יש את מי שמנסה לנגח את המסורת והדת למטרות פוליטיות. אבל "ההיסטוריה" גם במובן הזה הוכיחה אחרת...".

דוד אוחנה יו"ר 'דגל התורה' טבריה ( צילום: כיכר השבת )

יו"ר סיעת ש"ס בטבריה יוסי אוקנין ( צילום: אלי סבתי )

מאופיר נחמני, פעיל חברתי בטבריה, התמודד בעברו לראשות העיר ובעלים של אתר החדשות הרשות הצפונית נמסר: "בערב של הפרסום ולאחר שהשיש/הקבר פונה, ראיתי שמתחתיו קיים שלט משיש שנראה כי נתלה במקום לפני עשרות רבות של שנים. על השלט משיש היה כתוב שעל פי המסורת במקום הזה נקבר הרב ענן. אני חושב שראוי שהשלט משיש שהיה במקום משך זמן רב ישופץ ויתלה על הקיר מחדש, כדי שמבקרים ומאמינים ידעו שעל פי המסורת הטבריינית העתיקה - הרב ענן אכן קבור מתחת למבנה של בנק לאומי.

"השלט יוכל למשוך אליו מבקרים ותיירים, שייחשפו לדבר היותו של הצדיק קבור במקום על פי המסורת.

"יחד עם זאת, אסור שבכל מקום בו נקבר על פי האמונה או המסורת אחד ממאות אלפי צדיקים שחיו כאן לאורך הדורות משך 2000 שנים ויותר - יוקם מתחם של השתטחות ונקודת ציון לאותו צדיק שהובא לקבורה בישראל. יש בטבריה מספיק קברות צדיקים מפורסמים ומאומתים, אפשר לידם להקים נקודות ציון נוספות למי שראוי לכך, וכך קיים במתחם הרמב״ם ובמתחם רבי עקיבא. עיר תיירות כמו טבריה צריכה לפעול להקים אתרי תיירות ואטרקציות תיירותיות שיימשכו הנה קהל גדול כפי שהעיר ידעה משך שנים ארוכות בשנותיה הטובות. המצב של העסקים בטבריה היום גרוע במיוחד, המסחר התיירותי בעיר על סף קריסה כלכלית. ולכן, צריך להשקיע בענף התיירות כדי להזרים אנשים וכסף לעיר, כדי שתוכל להמשיך לעמוד ולתת שירות מיטבי לתושבים.

"לסיכום: לאור המקורות שפרסמת [ישראל שפירא] שיש מקורות לקבר רבי ענן מזה מאות בשנים, ובפרט לאחר התיעודים שכבר לפני עשרות שנים הוצב במקום שילוט ומצבה זעירה, דעתי היא שיש להשיב את השילוט למען ציבור התיירים כפי שהופיע השלט משיש בעבר לאורך עשרות שנים. אך מכאן ועד הקמת נקודת ציון ובניית קבר משיש וכל מה שקשור לקברות צדיקים המושכים משתטחים - במיוחד שמדובר באיזור תיירותי ליד בתי מלון ובכניסה לעיר - הרי שהדבר איננו מתקבל על הדעת, ותושבי העיר כמוני נגד מהלך לא ראוי זה".

מעיריית טבריה נמסר בתגובה: "עיריית טבריה רוחשת כבוד גדול לקברי צדיקים ולכל פיסת היסטוריה בעיר בת למעלה מ-2,000 שנות המורשת. לצד זאת, המרחב הציבורי איננו הפקר ולא נאפשר בו התנהלות פיראטית במתכונת של 'איש הישר בעיניו יעשה'. כל סוגייה כזו צריכה להתדיין באופן המקובל מול הרשות המקומית ובשיח עם אנשי מקצוע".

ניסינו לשוחח עם שאר הנציגים החרדים בטבריה, דוד אוחנה נציג דגל התורה, ויוסי אוקנין יו"ר ש"ס ולא קיבלנו מהם דעתם בנושא האם הם בעד, או נגד. תגובתם תפורסם לכשתתקבל.