כיכר השבת
עוקץ את גולדקנופף

"אתם העתיד של המדינה, אוהב אתכם": הפנייה המפתיעה של בנט לחרדים

נפתלי בנט במכתב לחרדים: "יש לי הרבה כבוד לאורח החיים שלכם" | תוקף את חברי הכנסת החרדים: "עסקנים גוזרים עליכם קופון, עשירים מופלגים שיוצאים לשיט בדנובה עם כנרים שמנגנים לכבודם" (פוליטיקה)

32תגובות
(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר , מהדמויות הבולטות במחנה ההתנגדות לנתניהו בבחירות הקרובות, פרסם הערב (רביעי) בחשבון שלו ברשת X מכתב ל"אחיי ואחיותיי בני המגזר החרדי" - בו תקף את הפוליטיקאים החרדים בחריפות וניסה להסביר את צעדיו.

"אני מכבד אתכם ואוהב אתכם, ולכן חשוב לי לדבר אליכם ישירות", הוא טען. "הרבה אנשים ינסו לספר לכם שהמאבק שלי נגד חוק ההשתמטות ובעד חוק המשרתים הוא מאבק נגדכם. האמת היא הפוכה: המהלך הזה הוא לא נגדכם, אלא בעדכם אני יודע שזה נשמע מוזר ולכן חשוב לי להסביר לעומק, וגם לענות לתגובות ענייניות שתשאירו".

בנט המשיך: "1. קודם כל, אתם העתיד של המדינה. זו לא אמירה ערכית, אלא עובדתית. על פי כל הנתונים, תוך שני דורות אתם תהיו כחצי מהאוכלוסיה היהודית בישראל.

"2. האמונה שלכם היא לא בעיה חלילה. כיהודי מאמין שאוהב את התורה ואת לומדיה, יש לי הרבה כבוד לאורח החיים שלכם. אני לא מנסה לשנות את אמונתכם או תפיסתכם.

"3. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה היא שחבורה קטנה של עסקנים קשרה קשר לשלוט בכם ולהרוויח הון כלכלי ופוליטי מהשליטה הזאת. הם מכריחים את צעירי וצעירות המגזר לא לקבל כלים בסיסיים כמו אנגלית, לא להגיע לצבא, לא ליזום, ולא לקבל כלים להתפרנס בכבוד.

"גם אם קם מישהו שרוצה לעשות את זה מרצונו החופשי, העסקנים האלה מאיימים, מחרימים, ומפעילים לחצים עצומים על כל מי שמעז לפרוץ את חומות הכלא שהם יצרו".

הוא הוסיף וכתב: "אתם מכירים את המציאות בשטח. בזמן שהמגזר החרדי ברובו כורע תחת נטל יוקר המחיה, אותם עסקנים שגוזרים עליכם קופון הם עשירים מופלגים שיוצאים לשיט בדנובה עם כנרים שמנגנים לכבודם.

"אם המצב הזה יימשך ככה, כולנו בסכנה. אם המגזר החרדי ילך ויגדל בלי שהעסקנים יאפשרו לכם לעבוד ולהתפרנס בכבוד, המדינה תקרוס כלכלית. ואם העסקנים לא יאפשרו לכם להשתלב בצה"ל, לא יהיה מי שיגן עלינו מול אויבי ישראל שנחושים להרוג את כולנו, דתיים חילונים וחרדים, פשוט כי אנחנו יהודים. זה יהיה סופה של מדינת ישראל. פשוט כך".

לדבריו, "חוק המשרתים נועד לשנות את כיוון הספינה. הוא מחליש את העסקנים שלכם, אבל מחזק אתכם. הוא יתמוך בחרדים שמעזים לצאת מכלא העסקנים, ויתגמל אותם על זה בנדיבות. הוא יעניק הטבות אדירות גם לחיילים הגיבורים החרדים, החשמונאים של דורנו, וידחוף עוד רבים אחרים להצטרף אליהם.

"כשהעסקנים יאבדו את השליטה בכם, יקרה פה דבר נפלא: יהיה פה טוב גם לעולם התורה, וגם לעם ישראל כולו. הכשרונות העצומים שיש בכם יופנו גם ללימוד תורה, וגם לטכנולוגיה, יזמות, פיתוחים רפואיים ועוד. כל זה לצד שמירת אורח חיים חרדי, ממש כמו החרדים העובדים בברוקלין.

"אתם תקבלו כח כלכלי אדיר לתמוך בעזרתו בלומדים, מה שיחזק מאוד את עולם התורה. מדינת ישראל תהפוך למדינה עשירה וחזקה וישיבתנו בארץ תובטח לדורות. זה החזון שלי. הוא אולי נראה רחוק, אך הוא ריאלי. זאת הדרך היחידה שלנו לשרוד פה. והוא תלוי מעל הכל בכם, בחלוצים האמיצים מביניכם שיצטרפו לתיקון המדינה. אוהב אתכם ומאמין בכם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (24%)

לא (76%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

31
איכס. גועל נפש מרוכז
מנחם
30
וגם את תוך הפרד ומשאול ושנאה ואיתנו מדברים על שנאה
שונא שקרנים
29
לא מעוקצך ולא מדובשך ולא מטופשך תודה רבה
תודה
28
אם מאמדאני הוא הרוצה לעזור לי אני יודע שזה צרה גדולה, תודה מר בנט שאתה המרחם על החרדים, אוי לו לספינה שאתה מנהיגו
חרדי בברוקלין
27
מר בנט שקרן אתה לא מכבד את חיי החרדים אתה רק רוצה לנסות עליהם כי במגזר הדתי לאומי כבר הפסדת את האימון לך מכאן לך לעבאס שקרן נוכל דו פרצופי ( סליחה מנסה להיות אבל אתה לא עושה את זה טוב ) אין לך חן חבל על הזמן
משה
26
בנט שמאלן קיצוני תתבייש לך .. בלי קשר לזה שחברי כנסת חרדים לא מעניין אותם ציבור הבוחרים !
יענקל'ה
25
דווקא בכללי, אומר דברים של טעם, רק מפתיע שהדברים יצאו מפיו ולא ממבקשי טובתנו, כי הוא לא כל כך ברקורד הזה.
משה
חחח טקסט של אימהות בחזית שמנסות לסכסך בציבור החרדי הין חברי הכנסת לבוחרים שלהם.
טוטו
24
בנטט היקר... אם לא היה יוצא לך שם של נוכל אולי היה כדאי לשמוע מה בפיך. רימית את הציבור שבחר בך. הבטחת לא לשבת עם לפיד והפרת את הבטחתך. לבסוף כרתת ברית עם התנועה האסלמית ובגדת בבוחרים שלך. אלה שיצאו לרחובות לתמוך בך מתוך אמונה ביושרך. ההסבר שלך היה פשוט: מעשה הבגידה היה נכון רק ההבטחה להימנע מכך היא
באמת...
23
השוטה הזה יותר חמור מחמורו של בלעם. זה של בלעם דיבר האמת, הוא אומר מה שהןא חושב מביא לו יותר קולות בבחירה. חושב ששכחנו הנהגתו כשהוא היה רה"מ. כמו החזיר, הוא מראה כלפי חוץ כאילו הוא כשר, אבל בתוכו הוא פסול לגמרי
אימנונוב
22
רמאי וצבוע
אפשטיין חרדק
21
גנב!!! תחזיר את ה 50,000,000 ש"ח שגנבת מהקופה הציבורית של משלמי המיסים לשיפוץ הבית שלך.
ביתרי
20
בנט לעם ישראל יש ברכה .למרות המלחמה למרות החרדים שלא הרבה עובדים אנחנו במצב פנטסטי .זה מעל הטבע.הרי חצי סנטימטר ביריה מול טראמפ ימינה .הייתה מביאה אותנו למצב עגום במלחמה עם עזה שלא נדבר על אירן וחיזבבלה שרוב הסיכויים לא היה אישור.אז תדע לא הכל מספרים.
יעקב
19
בנט לא ימין ולא אמין, ממנכ"ל מועצת יש"ע עבר להיות מנכ"ל קפלן ששנאת חרדים היא לחם חוקם.
שי
18
אהבה אמיתית לתורה נבחנת בכיבוד סמכותה אי-אפשר לטעון לאהבת התורה ובו זמנית לכפות על לומדיה תפיסת עולם הסותרת את פסיקת גדולי ישראל מדור לדור
חיים
17
הנחת היסוד פטרונית כאילו החרדי אינו סובייקט בוחר בפועל יש אלפי חרדים עובדים יוזמים לומדים מקצועות מבלי לוותר על עמוד השדרה התורני מי שמונע זאת לעיתים הוא דווקא הרגולציה הממשלתית והצבאית שאינה מותאמת לאורח חיים חרדי
חנניה
16
זו טענה דרמטית אך לא מבוססת מדינת ישראל התקיימה עשרות שנים עם הסדרי דיחוי ופטור גם מערכת הביטחון עצמה קובעת שאין צורך מבצעי בגיוס המוני חרדי.
צביקה
15
הטיעון של בנט נשמע מתוק אך סופו מר מסורת חכמי ספרד רואה בלימוד התורה יסוד קיום האומה אין זו „השתמטות“ אלא שליחות מי שמבקש לשנות זאת בכפייה פוגע בשורש הברכה
נהרי
14
אפשר שירות אפשר עבודה אבל לא בכפייה ולא בביזוי המסורת הישראלית יודעת להכיל ריבוי דרכים מי שכופה דרך אחת פוגע באחדות
דני
13
אהבה לתורה נבחנת בקבלת מרותה לא ייתכן לומר אני אוהב את התורה ובו־זמנית לקבוע שלימודה הוא בעיה לאומית
מגידו
12
הפעם הוא צודק בכל מילה
הפעם הוא צודק
11
עולם הישיבות אינו כלא אלא בית יוצר ההנחה כי המדינה תקרוס ללא כפייה על בני תורה מתעלמת מהעובדה שדווקא מיעוט לומדי התורה החזיק את העם בדורות של רדיפות גלות ושוא
דודי
10
כך לא מדברים לאח אצלנו כבוד קודם לדרישה מי שמבזה את רבני הציבור ואז מדבר על אהבה סותר את עצמו שינוי אמיתי בא מתוך אמון
סויסה
9
שילוב מוצלח בא מתוך זהות חזקה חוק שמעניש את מי שבוחר תורה מחליש את הזהות במקום לחזק אותה
עידן
8
“האמונה שלכם אינה הבעיה” אם כך מדוע הפתרון המוצע הוא חקיקה שמענישה את מי שמממש אותה? אמונה אינה סיסמה פרטית אלא אורח חיים מלא הכולל הנהגה רוחנית מוסדות חינוך וחלוקת תפקידים לאומית
תמר
7
כאן מתבצעת מחיקה מכוונת של הנהגה תורנית לגיטימית ההכרעות במגזר החרדי אינן מתקבלות בידי חבורה קטנה אלא בידי רבנים וגדולי תורה שנושאים אחריות היסטורית לבטל זאת בשם שחרור הפרט פירושו לפרק מבנה קהילתי יציב
ציפורה
6
הציבור החרדי אינו מתנגד לשילוב הוא מתנגד למחיקה עתיד ישראל ייבנה משותפות וכבוד לא מחוקים מאיימים ומרטוריקה של אין ברירה
כהנא
5
עולם התורה שקם מהאפר אינו איום הוא נס
נופר
4
קטע אנחנו לא אוהבים אותך
מחרבנט
3
זלזול מחפיר באינטליגנטציה הבסיסית שלנו, תגיד אתה חושב שאנו חמורים? לך יא מג'נון לחביריך ותעבוד עליהם דיביל בגרוש
יובל מתל אביב
2
הוא נוכל בעתיד גם בל יש עתיד אין עתיד
נוכל לשעבר
1
אני מנסה לחשוב האם הוא חושב שמישהו מאמין לו מהקוראים?! באמת אני מנסה להבין. האם רק לי זה מזכיר את המשל עם השועל שטען בפני הדגים בואו צאו אלי נחיה ברעות ואחווה הלא לטיפש נחשבו שניהם בנט והשועל
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר