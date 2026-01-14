ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, מהדמויות הבולטות במחנה ההתנגדות לנתניהו בבחירות הקרובות, פרסם הערב (רביעי) בחשבון שלו ברשת X מכתב ל"אחיי ואחיותיי בני המגזר החרדי" - בו תקף את הפוליטיקאים החרדים בחריפות וניסה להסביר את צעדיו.

"אני מכבד אתכם ואוהב אתכם, ולכן חשוב לי לדבר אליכם ישירות", הוא טען. "הרבה אנשים ינסו לספר לכם שהמאבק שלי נגד חוק ההשתמטות ובעד חוק המשרתים הוא מאבק נגדכם. האמת היא הפוכה: המהלך הזה הוא לא נגדכם, אלא בעדכם אני יודע שזה נשמע מוזר ולכן חשוב לי להסביר לעומק, וגם לענות לתגובות ענייניות שתשאירו".

בנט המשיך: "1. קודם כל, אתם העתיד של המדינה. זו לא אמירה ערכית, אלא עובדתית. על פי כל הנתונים, תוך שני דורות אתם תהיו כחצי מהאוכלוסיה היהודית בישראל.

"2. האמונה שלכם היא לא בעיה חלילה. כיהודי מאמין שאוהב את התורה ואת לומדיה, יש לי הרבה כבוד לאורח החיים שלכם. אני לא מנסה לשנות את אמונתכם או תפיסתכם.

"3. איפה מתחילה הבעיה? הבעיה היא שחבורה קטנה של עסקנים קשרה קשר לשלוט בכם ולהרוויח הון כלכלי ופוליטי מהשליטה הזאת. הם מכריחים את צעירי וצעירות המגזר לא לקבל כלים בסיסיים כמו אנגלית, לא להגיע לצבא, לא ליזום, ולא לקבל כלים להתפרנס בכבוד.

"גם אם קם מישהו שרוצה לעשות את זה מרצונו החופשי, העסקנים האלה מאיימים, מחרימים, ומפעילים לחצים עצומים על כל מי שמעז לפרוץ את חומות הכלא שהם יצרו".

הוא הוסיף וכתב: "אתם מכירים את המציאות בשטח. בזמן שהמגזר החרדי ברובו כורע תחת נטל יוקר המחיה, אותם עסקנים שגוזרים עליכם קופון הם עשירים מופלגים שיוצאים לשיט בדנובה עם כנרים שמנגנים לכבודם.

"אם המצב הזה יימשך ככה, כולנו בסכנה. אם המגזר החרדי ילך ויגדל בלי שהעסקנים יאפשרו לכם לעבוד ולהתפרנס בכבוד, המדינה תקרוס כלכלית. ואם העסקנים לא יאפשרו לכם להשתלב בצה"ל, לא יהיה מי שיגן עלינו מול אויבי ישראל שנחושים להרוג את כולנו, דתיים חילונים וחרדים, פשוט כי אנחנו יהודים. זה יהיה סופה של מדינת ישראל. פשוט כך".

לדבריו, "חוק המשרתים נועד לשנות את כיוון הספינה. הוא מחליש את העסקנים שלכם, אבל מחזק אתכם. הוא יתמוך בחרדים שמעזים לצאת מכלא העסקנים, ויתגמל אותם על זה בנדיבות. הוא יעניק הטבות אדירות גם לחיילים הגיבורים החרדים, החשמונאים של דורנו, וידחוף עוד רבים אחרים להצטרף אליהם.

"כשהעסקנים יאבדו את השליטה בכם, יקרה פה דבר נפלא: יהיה פה טוב גם לעולם התורה, וגם לעם ישראל כולו. הכשרונות העצומים שיש בכם יופנו גם ללימוד תורה, וגם לטכנולוגיה, יזמות, פיתוחים רפואיים ועוד. כל זה לצד שמירת אורח חיים חרדי, ממש כמו החרדים העובדים בברוקלין.

"אתם תקבלו כח כלכלי אדיר לתמוך בעזרתו בלומדים, מה שיחזק מאוד את עולם התורה. מדינת ישראל תהפוך למדינה עשירה וחזקה וישיבתנו בארץ תובטח לדורות. זה החזון שלי. הוא אולי נראה רחוק, אך הוא ריאלי. זאת הדרך היחידה שלנו לשרוד פה. והוא תלוי מעל הכל בכם, בחלוצים האמיצים מביניכם שיצטרפו לתיקון המדינה. אוהב אתכם ומאמין בכם".