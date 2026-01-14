החיפושים אחר הצעיר החרדי שטבע ככל הנראה בנחל מודיעין ליד מודיעין עילית נמשכים כל העת, בתקווה לאתרו, או לפחות בדל מידע ממנו. 'כיכר השבת' מגיש תיעודים נוספים מהחיפושים הנרחבים - כולל צילום רחפן.

"שוטרי מחוז ש״י בשיתוף כלל היחידות המיוחדות של משטרת ישראל בהן יחידת ׳רקיע׳ במחוז ש״י, המערך האווירי, יחידות הכלבנים, פרשים, מתנדבים ומתנדבי יחידת החילוץ עציון-יהודה, מגילות-ים המלח ושומרון בקעת הירדן של מחוז ש״י יחד עם יחידות החילוץ של הר הנגב, ערד ועין גדי של מחוז דרום ויחידת החילוץ גליל-כרמל במחוז צפון במשטרת ישראל ממשיכים במאמצים לאיתורו של הנער כבן ה-17, תושב ביתר עילית עליו דווח כי נסחף אמש בנחל מודיעים הסמוך לעיר מודיעין עילית", מסרה הערב (רביעי) המשטרה.

"משטרת ישראל מפעילה את כלל הכלים הטכנולוגיים והאמצעים העומדים לרשותה ולרשות הרשות המקומית וגופי החירום והביטחון השונים לרבות רחפנים, צוללנים וכלי הנדסה וזאת במטרה לאתר את הנער אחריו נערכים החיפושים ביממה האחרונה".

עוד נמסר כי "המשטרה פועלת בסיוע כוחות רבים בהם כוחות צה״ל, מתנדבי זק״א, לוחמי האש ממחוז יו״ש וצוותי יחידת ׳להבה׳ של מערך כבאות והצלה לישראל זאת בשיתוף עיריית מודיעין עילית".

המשטרה הוסיפה כי עם קבלת הדיווח אמש, החלו הכוחות בסריקות ובמאמצים רבים בניסיון לאתרו לאורך גדות הנחל, שכזכור אורכו למעלה מ-20 ק״מ וזורם בצורה איתנה כל העת כאשר מזג האוויר עודנו קר וגשום.

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, קיים הערכת מצב אודות מאמצים אלו יחד עם כלל נציגי גופי הביטחון וההצלה והנחה את מפקד מרחב שומרון, נצ״מ אבי כהן, להפעיל את כלל הכוחות והאמצעים עד להשלמת מאמץ זה. בנוסף, השטח עליו חולש הנחל חולק למקטעים בהם נפרסו הכוחות והאמצעים בכדי לסרוק ביסודיות לאורכו ובגדותיו.

מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י בדבריו בעת הערכת המצב: ״אנחנו מפעילים את כלל הכוחות והאמצעים הנמצאים לרשות משטרת ישראל וגופי החירום וההצלה ומשקיעים את כלל מאמצנו לאיתור הנער ומהר ככל הניתן. נמשיך לפעול ביתר שאת ובמאמצים כבירים תוך שמירה על ביטחונם של כלל הכוחות הפועלים בשטח״.