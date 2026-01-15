מהי באמת חסידות חב"ד? התשובה שתשנה את ההבנה שלך

מה חסידות חב"ד? מצד אחד - תורת השכל, התבוננות עמוקה, ספר התניא ומאמרי חסידות. מצד שני - שלוחים בכל פינה בעולם, מבצעים, תפילין ונרות שבת ברחוב. איך שני העולמות האלה מתחברים?

בשיעור מרתק זה, הרב אשר פרקש מגלה את הסוד: שני הצדדים הם מטבע אחד. הכל מתחיל מהבעל שם טוב שגילה את האחדות האלוקית - "אין עוד מלבדו". אדמו"ר הזקן הביא את זה לחכמה, בינה ודעת בספר התניא. ועכשיו, בדור השביעי, המשימה שלנו היא להביא את האמת הזו לכל יהודי בעולם.

שיעור מיוחד לימים שבין כ"ד טבת - הילולת אדמו"ר הזקן, לבין י' שבט - הילולת אדמו"ר הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי.

גלו את קו הזהב שמחבר שבעה דורות של נשיאות חב"ד למטרה אחת: הכנת העולם לגאולה.