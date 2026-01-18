אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, בראיון ( צילום: כיכר השבת )

בעולם שבו הצעות להשקעה בנדל"ן צצות מכל עבר, ולעיתים קרובות משאירות את המשקיעים עם הבטחות "על הנייר" בלבד, בולט פרויקט חדש בכפר סבא שמבקש לשנות את המשוואה. בראיון אולפן מיוחד, מסביר אדיר ראובן, מנכ"ל קבוצת אדיוס, מדוע פרויקט "ג'וי" (JOY) הוא הבשורה שמשקיעים סולידיים חיכו לה.

ביטחון לפני הכל: בונים, לא חולמים "אנחנו מקבלים אינספור פרסומות, קרקעות חקלאיות וקבוצות רכישה," פותח המראיין את השיחה, ומציף את החשש המוכר של כל משקיע. ראובן ממהר להרגיע ומבהיר כי כאן הסיפור שונה לחלוטין: "לא מדובר בקרקע חקלאית או בקבוצת רכישה. זה פרויקט שכבר התחילה בו הבנייה, עסקת חוק מכר עם ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון". הפרויקט, בייזום וביצוע של קבוצת ברדוגו, ממוקם באזור ביקוש אסטרטגי בכפר סבא – צמוד לתחנת הרכבת נורדאו ולכביש 531, עורק התחבורה הראשי של השרון. "מי שיגור בדירות הללו זה קהל של סטודנטים", מסביר ראובן, ומציין כי באזור לומדים כ-26,000 סטודנטים ללא פתרונות מעונות מספקים.

חמישה בנייני מגורים מודרניים בלב כפר סבא: קומפלקס JOY LIVING שמשנה את פני המגורים לצעירים בשרון ( צילום: יח"צ )

"להשקיע ולישון בשקט": חליפה מושלמת למשקיע הדתי והמסורתי

אחת הנקודות המעניינות בראיון, היא ההיסטוריה והצביון של המתחם. "זה מתחם שהיה במקור שטח של בני עקיבא", מגלה ראובן. "היה חשוב לנו, וגם לבני עקיבא כשקנינו את השטח, לשמר את הנושא. הקפדנו להקים בית כנסת במתחם ומעליות שבת".

דירה שהיא בית מלון: הכל כלול

הבשורה הגדולה בפרויקט היא רמת הגימור והשירות, שחוסכת למשקיע את כל "כאב הראש" הכרוך בניהול נכס. המשקיעים רוכשים דירות 3-4 חדרים (החל מ-1.79 מיליון ש"ח), שמגיעות מרוהטות קומפלט – עד רמת המזגן ומוצרי החשמל.

"הסטודנטים ייהנו ממתחם של מעל 6,000 מ"ר של פסיליטיז", מפרט ראובן. "חדר כושר, פילאטיס, מכונות כביסה, ואפילו קניון בקומות הראשונות עם סופר-פארם, בתי קפה ומספרה". הניהול השוטף מבוצע על ידי חברת ניהול שמסייעת במציאת שוכרים, כך שהמשקיע לא צריך "לרדוף" אחרי דיירים.

רשת ביטחון כלכלית

כדי להפוך את העסקה לאטרקטיבית עוד יותר, החברה מציעה חבילת הטבות ייחודית:

הון עצמי נמוך: אפשרות כניסה לעסקה עם הון של פחות מ-300,000 ש"ח.

אפשרות כניסה לעסקה עם הון של פחות מ-300,000 ש"ח. פטור ממדד: המחיר לא צמוד למדד תשומות הבנייה עד קבלת המפתח.

המחיר לא צמוד למדד תשומות הבנייה עד קבלת המפתח. ביטחון בשכירות: הטבה ייחודית של שנה ראשונה עם "רשת ביטחון" – המשקיע יקבל שכירות גם אם הדירה עומדת ריקה.

"אחד הרוכשים אמר לי: 'זה כמו להשקיע בחו"ל מבחינת התשואה, אבל להשקיע כאן בארץ'", מסכם ראובן. עם 150 דירות שכבר נמכרו תוך מספר חודשים, נראה שהציבור מצביע ברגליים.

