ימים אחדים לאחר הטרגדיה הקשה באומן שבאוקראינה, שם נפטר סמוך לכניסת השבת האברך הצעיר הרה"ח ר' נחמן ברגר ז"ל, מחשובי חסידי ברסלב בית שמש–אומן, בן 28 בלבד, ארונו עושה כעת את דרכו ארצה.

כזכור, המנוח אותר בדירתו, ולפי ממצאי המשטרה באומן והערכות גורמי הרפואה מצביעים על כך שמותו נגרם כתוצאה מהרעלת פחמן חד־חמצני (CO). הגז הקטלני, שאינו ניתן להרחה או לזיהוי, דלף ככל הנראה ממערכת חימום שאינה תקנית.

אמש, תחת קור עז של 12 מעלות מתחת לאפס, התאספו מתפללים רבים מתושבי העיר אומן והאורחים השוהים בעיר בחצר הציון הקדוש כדי לחלוק לו כבוד אחרון. המראות היו קורעי לב, כאשר הקהל מבכה אחרי מיטתו בדרכה לארץ הקודש, שם ייטמן.

המנוח ז"ל, ששימש כמלמד דרדקי בעיר, חזר בבוקר יום שישי מהתפילה והמקווה לאחר כולל חצות בציון. בעוד נוות ביתו שהתה בארץ ישראל, הוא הלך לנוח לפני כניסת השבת והדליק את תנור החימום בחדרו הסגור.

לקראת כניסת השבת, הבחינו כי הוא שוכב במיטתו בצורה המעוררת דאגה. ולאחר בדיקה התברר כי הוא ללא הכרה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך למרבה הכאב נאלצו לקבוע את מותו במקום. בנס גלוי, ילדיו ששהו בחדר אחר בדירה לא נפגעו וניצלו מהאסון.