"לא נאפשר תקציב ללא חוק הגיוס"

ההצבעה על תקציב המדינה נדחתה ליום רביעי | הסיבה: קשיים בהעברת חוק הגיוס מול יועמ"שית הוועדה

בפגישה שנערכה בין אריאל אטיאס והנהלת הקואליציה ליועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התברר כי ישנם קשיים סביב העברת חוק הגיוס, לאור שינויים שמבקשת היועמ"שית להכניס בחוק | בעקבות כך הודיעו דרעי וגפני לא יסכימו להעברת התקציב, מה שהוביל לדחיית ההצבעה על תקציב המדינה ליום רביעי (בארץ)

דרעי וגפני במליאה (ערוץ כנסת)

קשיים בהעברת : אמש (ראשון) התקיימה ישיבה משותפת עם הייעוץ המשפטי של הכנסת שם גילו הנציגים החרדים את הקשיים בחקיקת החוק.

בישיבה, השתתף אריאל אטיאס יחד עם הנהלת הקואליציה והיועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, כשבמהלכה התברר כי היועמ"שית מעוניינת לעשות שינויים בחוק.

בעקבות כך, יו"ר ח"כ אריה דרעי ויו"ר '' ח"כ משה גפני הודיעו כי לא יסכימו להעברת תקציב המדינה.

בשלב זה, הוחלט לדחות את ההצבעה בקריאה ראשונה על תקציב המדינה ליום רביעי, בניסיון להגיע עד אז להסכמות על חוק הגיוס.

"הייעוץ המשפטי עולה על בריקדות ומקשה על חקיקת החוק, לא נאפשר תקציב ללא חוק הגיוס", אומר בכיר בסיעות החרדיות.

בסיעות החרדיות מתנגדים להעברת חוק שלא יזכה לתמיכת הייעוץ המשפטי של הכנסת שכן חוק שכזה יוביל את שופטי בג"צ להוציא צו ביניים מיד לאחר החקיקה ומבחינת החרדים "רב הנזק על התועלת", כלשונם.

