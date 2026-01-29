באולפן הפטריוטים של 14, התארח אברהם מנקס מ'הפלג הירושלמי'. ביושבו מול המצלמות, ינון מגל כיוון אליו התקפה: "אתם, וקפלן והשמאל מאוחדים באותה מטרה נגד חוק הגיוס!".

מנקס, מגיב בחדות: "אנחנו נגד הגוישקייט שבו, והם נגד היידישקייט שבו".

ספק אם היושבים שם באולפן עלו על עומק דבריו. ספק אם הבינו שמנקס זרק להם פסוק מחומש בראשית, שעבר דרך הרמב"ן, הרמב"ם, האור החיים הקדוש, והגרי"ח זוננפלד זי"ע.

בואו נעשה להם סדר.

הרמב"ן והרמב"ם

"וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי" (בראשית טו, יד)

בברית בין הביתרים מבטיח הקב"ה לאברהם אבינו שידון את האומות שישעבדו את ישראל.

אולם, השאלה הנשאלת: הרי הקב"ה עצמו גזר על השעבוד - "כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם", (בראשית טו יג).

אם כך, מדוע המצרים נענשים על ביצוע הגזירה?

הרמב"ן: נענשו על התוספת

הרמב"ן מסביר:

"אף על פי שאני גזרתי על זרעך להיות גרים בארץ לא להם ועבדום וענו אותם, אף על פי כן אשפוט את הגוי אשר יעבדו על אשר יעשו להם".

האומות נענשו רק על מה שהוסיפו מעבר לגזירה: השליכו תינוקות ליאור, מיררו את חייהם וניסו למחות את שמם.

המקור: זכריה א, יד - "אני קצפתי מעט והמה עזרו לרעה".

הרמב"ם: הקב"ה לא גזר על מצרי ספציפי להרע לישראל

הרמב"ם כותב בהלכות תשובה פרק ו הלכה ה:

"והלא כתוב בתורה ועבדום וענו אותם - הרי גזר על המצריים לעשות רע? ולמה נפרע מהן? לפי שלא גזר על איש פלוני הידוע. כל אחד ואחד - אילו לא רצה לשעבד, לא היה משעבד. ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם".

רוצה לומר, הקב"ה לא גזר על מצרי ספציפי. כל אחד בחר בעצמו, בבחירה חופשית, להיות מן המשעבדים ולכן יענשו.

האור החיים: "הקב"ה ציווה להרע לישראל כנגד הגוישקייט שבו, והמצרים הרעו לישראל כנגד היידישקייט שבו"

האור החיים הקדוש דן בשאלה זו מזווית שונה. הוא שואל מה הסיבה שהמצרים התעללו בישראל, וכך לשונו:

"והנכון בעיני כי כל האומות חייבין ליענש על כל העינוי והצער. הטעם אשר יענונו הוא לצד הבדלתנו מהם וקיום המצות אשר אנו מקיימים".

וממשיך:

"צא ולמד - אם היו ישראל עובדים לטלה והיו לעם אחד במצרים, לא היו המצרים משתעבדים בהם והיו כאחיהם המצרים".

לאמור, האומות לא משעבדות את ישראל כי "הקב"ה גזר", אלא משום שנאה ליהודי עצמו - לתורה, למצוות. לכן כל העינוי ראוי לעונש.

במשפט אחד הנחיל האור החיים את המושג "אנחנו נגד הגוישקייט שבו, והם נגד היידישקייט שבו".

מדוע הגרי"ח זוננפלד לא שיתף פעולה עם המופתי פייסל אל-חוסייני?

ירושלים, תקופת המנדט הבריטי. הגרי"ח זוננפלד, רבה של העדה החרדית ואגודת ישראל, נשאל: "מדוע אינך מתאחד עם המופתי פייסל חוסייני נגד הציונות?".

תשובתו: "יש הבדל - הערבים נגד היהודי שבציונים, ואנחנו נגד הגוי שבהם".

כך למעשה הגרי"ח זוננפלד יישם את דברי האור החיים הקדוש.

• • •

מהאור החיים במרוקו של המאה ה-18, דרך הגרי"ח זוננפלד בירושלים של המנדט הבריטי, ועד לאברהם מנקס באולפן הפטריוטים - העיקרון הוא אותו עיקרון.

(ישר כח למו"ח הרה"ג יהודה שלוסברג שליט"א שמידי שנה בשנה בפרשת לך לך מבאר סוגיה זו בשולחן השבת. יהי רצון שירווה נחת מכל יוצאי חלציו אכי"ר).