מליאת הכנסת אישרה לאחר חצות הלילה (בין רביעי לחמישי) בקריאה ראשונה את תקציב המדינה ואת התכנית הכלכלית לשנת 2026. התקציב עבר להמשך דיונים בוועדות הכנסת השונות, לקראת השלמת הליך החקיקה.

התקציב אושר בזכות החלטת 'דגל התורה' וש"ס להצביע בעד התקציב בקריאה ראשונה למרות ההתחייבות וההצהרות שיצביעו נגד כל עוד חוק הגיוס לא אושר בקריאה שניה ושלישית.

לאחר משא ומתן מתמשך, בש"ס ו'דגל' החליטו להצביע בעד למרות שלא התקבלה התחייבות להעביר את חוק הגיוס בקרוב שכן הקשיים כעת מגיעים בעיקר מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת.

חברי הכנסת של 'אגודת ישראל', יצחק גולדקנופף, מאיר פרוש ויצחק טסלר הצביעו נגד אישור התקציב.

גורמים בש"ס ו'דגל' הודו הלילה בשיחה עם 'כיכר השבת': "הצבעה נגד התקציב היא בראש ובראשונה פגיעה בציבור החרדי, אם התקציב לא יעבור - הראשונים להיפגע זה אנחנו בשל העובדה שתקציב מרכזי של המגזר לא נמצא בבסיס התקציב, אין לנו כלים לאיים על ראש הממשלה".

יצוין כי תקציב המדינה יעמוד על כ-660 מיליארד שקלים ותקרת הגירעון לשנת 2026 נקבעה בשיעור של 3.9% מהתוצר.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ׳, חגג את אישור התקציב בקריאה ראשונה ואמר: "זהו תקציב של אחריות לאומית ושל מאבק נחוש ביוקר המחיה – עם רפורמת החלב, פתיחת הבנקאות לתחרות, הורדת מס הכנסה למעמד הביניים והשקעות משמעותיות בהייטק, ב-AI, בחינוך, בתשתיות, בבריאות וברווחה. התקציב מתרגם עוצמה כלכלית להקלה אמיתית בחיי היום-יום של אזרחי ישראל".

לדבריו: "זהו גם תקציב של ביטחון בחזית ובעורף באמצעות חיזוק הלוחמים, המילואימניקים והעורף האזרחי. תודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ליו״ר הקואליציה אופיר כץ ולכל שותפיי בקואליציה על ההובלה והאחריות. ממשיכים כעת לוועדות ולקריאה שנייה ושלישית עד ליישום מלא בשטח".