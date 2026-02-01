כיכר השבת
ביקור ביטחוני

השר הבטיח: ביטחון הקהילה היהודית באנטוורפן - בראש סדר העדיפויות

שר הביטחון והפנים של בלגיה נענה להזמנת ראשי הקהילות באנטווערפן והגיע לביקור בקרב בני הקהילה, במטרה לעמוד מקרוב על צרכי הביטחון • הוא התקבל בקבלת פנים חגיגית בבית הכנסת "אוסטן" בראשות חבר הבד"ץ הגרי"ז פולק וראשי 'מחזיקי הדת' • השר הבטיח: "מחויב לשלומם וביטחונם של יהודי העיר" • סיקור ותיעוד (חרדים)

שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)

הקהילה היהודית באנטוורפן שבבלגיה זכתה בשבוע האחרון לביקור רשמי ורב משמעות של שר הביטחון והפנים מר ברנרד קווינטין, שהגיע לביקור רב רושם באיזור היהודי בעיר כאורחן של הקהילות המקומיות. הביקור נערך על רקע הדאגה הגוברת בקהילה בעקבות הפסקת שירותי האבטחה הסטטיים שהיו מוצבים בכל המוסדות הדת והחינוך בשנים האחרונות, צעד שעורר צורך בתיאום ביטחוני מחודש מול הממשל.

התחנה הראשונה והמרכזית בביקור הייתה בבית הכנסת המפואר "אוסטן", שם המתינו לשר פמליית מכובדים ובראשם ראשי הקהילה החרדית 'מחזיקי הדת'. את פני השר קיבל בכבוד רב חבר הבד"ץ, הגאון רבי יצחק זעקיל פולק, לצד ראש הקהל הרב דוד וואהל ועוד עסקנים בולטים בקהילה.

במהלך מעמד קבלת הפנים שנערך בחדר הישיבות, נשאו דברים הגרי"ז פולק והרב וואהל, שהציגו בפני השר את צרכיה החיוניים של הקהילה היהודית בתחומי הביטחון האישי והמוסדי. הם הדגישו את החשיבות של נוכחות גורמי הביטחון ליד בנייני המוסדות כדי להבטיח את המשך החיים היהודיים התוססים בעיר בבטחה.

בתגובה לדברים, נשא השר דברים חמים והביע את הערכתו העמוקה לתרומתה של הקהילה היהודית לחוסנה של בלגיה. השר הצהיר על מחויבותו האישית והממשלתית לביטחון היהודים באנטוורפן, והבטיח לפעול לכך שכל יהודי יוכל להמשיך לחיות בבטחה ובשלווה כפי שהיה נהוג לאורך הדורות.

לאחר מכן פנתה הפמלייה להיכל בית הכנסת הגדול והמפואר. הרב שמחה גליקמן, מחברי ועד הקהילה, ערך לשר סיור בהיכל ההיסטורי – בית הכנסת הגדול ביותר בבלגיה, העומד על תילו למעלה ממאה שנים. השר התפעל מעבודות השיפוץ הנרחבות שבוצעו במקום לפני מספר שנים, שהחזירו להיכל את הדרו ויופיו המקורי.

בסיום הביקור, חתם השר בספר האורחים המיוחד של הקהילה, שם רשם דברי הערכה חמים על שימור המסורת והחשיבות של הדו קיום והביטחון בעיר.

שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)
שר הביטחון של בלגיה בביקור בקהילה היהודית באנטווערפן (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר