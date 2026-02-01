הקהילה היהודית באנטוורפן שבבלגיה זכתה בשבוע האחרון לביקור רשמי ורב משמעות של שר הביטחון והפנים מר ברנרד קווינטין, שהגיע לביקור רב רושם באיזור היהודי בעיר כאורחן של הקהילות המקומיות. הביקור נערך על רקע הדאגה הגוברת בקהילה בעקבות הפסקת שירותי האבטחה הסטטיים שהיו מוצבים בכל המוסדות הדת והחינוך בשנים האחרונות, צעד שעורר צורך בתיאום ביטחוני מחודש מול הממשל.

התחנה הראשונה והמרכזית בביקור הייתה בבית הכנסת המפואר "אוסטן", שם המתינו לשר פמליית מכובדים ובראשם ראשי הקהילה החרדית 'מחזיקי הדת'. את פני השר קיבל בכבוד רב חבר הבד"ץ, הגאון רבי יצחק זעקיל פולק, לצד ראש הקהל הרב דוד וואהל ועוד עסקנים בולטים בקהילה.

במהלך מעמד קבלת הפנים שנערך בחדר הישיבות, נשאו דברים הגרי"ז פולק והרב וואהל, שהציגו בפני השר את צרכיה החיוניים של הקהילה היהודית בתחומי הביטחון האישי והמוסדי. הם הדגישו את החשיבות של נוכחות גורמי הביטחון ליד בנייני המוסדות כדי להבטיח את המשך החיים היהודיים התוססים בעיר בבטחה.

בתגובה לדברים, נשא השר דברים חמים והביע את הערכתו העמוקה לתרומתה של הקהילה היהודית לחוסנה של בלגיה. השר הצהיר על מחויבותו האישית והממשלתית לביטחון היהודים באנטוורפן, והבטיח לפעול לכך שכל יהודי יוכל להמשיך לחיות בבטחה ובשלווה כפי שהיה נהוג לאורך הדורות.

לאחר מכן פנתה הפמלייה להיכל בית הכנסת הגדול והמפואר. הרב שמחה גליקמן, מחברי ועד הקהילה, ערך לשר סיור בהיכל ההיסטורי – בית הכנסת הגדול ביותר בבלגיה, העומד על תילו למעלה ממאה שנים. השר התפעל מעבודות השיפוץ הנרחבות שבוצעו במקום לפני מספר שנים, שהחזירו להיכל את הדרו ויופיו המקורי.

בסיום הביקור, חתם השר בספר האורחים המיוחד של הקהילה, שם רשם דברי הערכה חמים על שימור המסורת והחשיבות של הדו קיום והביטחון בעיר.