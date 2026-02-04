צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו הבוקר (רביעי) סיוע רפואי ראשוני והצילו את חייה של ילדה כבת שנתיים שפיתחה תגובה אלרגית שסיכנה את חייה כששהתה במעון (פעוטון) בשכונת שיכון ה' בבני ברק.

הילדה, שרגישה לשומשום פיתחה תגובה אלרגית חריפה, החובשים הזריקו לה אפיפן, ולאחר שהצליחו לייצב את מצבה, היא פונתה לבית החולים.

אברהם לייב ברנשטיין חובש מיחידת האופנועים של איחוד הצלה שהזריק לה אפיפן מסר: "נמסר לנו כי היא רגישה לשומשום ופיתחה תגובה אלרגית חריפה וקשה שסיכנה את חייה. הזרקתי לה אפיפן (מזרק אוטומטי המשמש להזרקת כמות מדודה של אדרנלין) ולאחר שמצבה התייצב היא פונתה להמשך קבלת טיפול בבית חולים".