הכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

המתיחות בהסתדרות הציונית עולה שלב: חברי ההנהלה מהגוש הדתי־אורתודוקסי מפרסמים הודעת מחאה חריפה, לאחר שלטענתם פורסמה הודעה בשם כלל חברי ההנהלה – בניגוד לעמדתם וללא הסכמתם.

הרקע לסערה, לאחר שבשבוע שעבר עיכבה המשטרה את הפעילה תמי גוטליב מ"נשות הכותל" והוציאה לה צו הרחקה מרחבת הכותל המערבי, בעקבות הפרת סדר שבוצעה במקום כמנהגן מדי ראש חודש. בהמשך קוצר צו ההרחקה בהחלטת בית המשפט. בעקבות האירוע, דרשו חלק מחברי הנהלת ההסתדרות הציונית לפרסם הודעת תמיכה בתמי גוטליב, המשמשת במקביל כחברת הנהלה בהסתדרות הציונית. אלא שחברים מהגוש הדתי התנגדו למהלך, והחליטו לפרסם הודעה נגדית שבה הם מביעים כאב ומחאה על עצם פרסום ההודעה הקודמת – שלדבריהם נעשתה שלא על דעתם. לטענתם, ההודעה אינה משקפת את עמדת רוב המצביעים בבחירות לקונגרס הציוני, המהווים – לדבריהם – רוב אורתודוקסי מובהק.

ההודעה של החברים מהגוש הדתי

"למעט מדינה אחת או שתיים", אומר ל'כיכר השבת' הרב פסח לרנר מסיעת ארץ הקודש, "בכל המדינות הגדולות בעולם – בארה"ב וכל מדינות אירופה, יש רוב מוצק וברור של מצביעים דתיים אורתודוקסיים שהצביעו בבחירות לסיעות דתיות מול המצביעים לסיעות הרפורמיות. למרות זאת, לנציגי הרפורמים והקונסרבטיבים יש את החוצפה לדרוש ולפרסם הודעות כביכול בשם יהדות העולם, בה בעת שהוכח בצורה הברורה ביותר שהרוב הוא אורתודוקסי.

"הגיע הזמן שנעמוד על שלנו ונאמר ברורות: רוב יהדות העולם תומכת בעמדה האורתודוקסית ורוצה לשמור על קול התורה וההלכה היהודית בארץ ישראל. אין לרפורמים זכות לדבר בשם יהדות העולם".

כאמור, חברים מהגוש האורתודוקסי פרסמו הודעת מחאה וכאב כנגד הפרובוקציה שביצעה גוטליב, אשר לדבריהם פגעה בקדושת המקום. לצד זאת הם מדגישים כי הם מכבדים את זכותו של כל יהודי להתפלל בכותל – המקום הקדוש ביותר לעם היהודי – אך זאת תוך שמירה על הסטטוס קוו והנחיות הרבנות הראשית לישראל, שנוסדה בידי מרן הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל.

"אנו חברי ההנהלה הציונית מטעם סיעות בגוש הדתי אורתודוקסי מביעים בזאת מחאה וכאב כנגד ההודעה שפורסמה - בניגוד לעמדתנו - וכביכול בשם כלל חברי ההנהלה בעקבות הפרובוקציה שנעשתה ברחבת הכותל בידי חברת ההנהלה תמי גוטליב.

"הכותל המערבי הוא סמל יהודי חשוב ביותר ואנו מכבדים את זכותו של כל יהודי להתפלל בו על פי ההלכה ומסורת ישראל תוך שמירה על הסטטוס קוו שהונהג בו במשך עשרות שנים והנחיות הרבנות הראשית לישראל שנוסדה בידי מרן הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל. זוהי עמדתם של מליוני יהודים בארץ ובעולם, ואנו מבקשים להביע אותה ברמה.

"אנו מביעים את כאבינו על הפרובוקציה המיותרת שפגעה בקדושת המקום, שאין לה כל קשר למתווה הפשרה שהוצע בידי יו"ר הסוכנות נתן שרנסקי והיועמ"ש אביחי מנדלבליט. אנו מחזקים את ידי משטרת ישראל ואנשי הקרן למורשת הכותל שאמונים על קדושת המקום והשמירה על החוק והסדר בהתאם להנחיות מועצת הרבנות הראשית".