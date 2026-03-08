כסף כשר: היתר עסקה למהדרין ל'קשקאש'

ברוכים הבאים לעידן חדש של קלות ויעילות בשימוש שלכם בכסף. עידן שבו לא תסתובבו עם ארנק גדוש שטרות, מטבעות, כרטיסי אשראי, צ'קים ושוברים, כי כל הארנק שלכם נמצא בטלפון שבכיסכם. עידן שבו לא תיאלצו לחפש כספומט, לספור את העודף בקופה, לחשוש מגניבות ואבידות או לדאוג שתיתקעו לפתע בלי כסף. עידן שבו המזומן שלכם תמיד זמין, ובזמן. ובקיצור: העידן של 'קשקאש' - שירות התשלומים המתקדם בישראל.

היתר העסקה שניתן לאחרונה לקשקאש מבית הדין לענייני ריבית בראשות הרה"ג הרב פנחס וינד, מזמין גם את המהדרים מן המהדרים להיכנס ללא חשש לעידן החדש. מדובר בחותמת כשרות מחמירה מאת בד"ץ מוערך, המקובל על כל הזרמים ומפקח על מאות חברות, עסקים וגמ"חים. היתר העסקה מאפשר לכולם, ובפרט לציבור החרדי, להצטרף למעל 1,500,0000 הלקוחות ועשרות אלפי בתי העסק שכבר נהנים מקשקאש.

עם קשקאש, שירות התשלומים היחיד בארץ שאינו דורש כרטיס אשראי, תוכלו להפקיד, למשוך, להעביר, לתת ולקבל כספים וגם לשלם באינספור חנויות ובתי עסק פיזיים ומקוונים - באמצעות הטלפון הסלולרי שלכם. וכן, זה כולל סלולריים כשרים. התפעול מאובטח ונוח, הביצוע מיידי והשימוש חינמי ובלי עמלות. תגידו להתראות ל'קאש' - וקדמו בברכה את קשקאש, שינהל את כל הפעילות הכלכלית שלכם בלחיצת כפתור.

ההיתר שלהם, העסקאות שלכם

מה עושים עם חשבון קשקאש? הנה חלק מהפעולות שנגישות לכם בטלפון, בחינם, בצ'יק-צ'ק, והודות להיתר העסקה החדש - בתכלית ההידור:

משיכה והפקדת מזומנים - מהיום הבנקט הולך איתכם. בלי לנקוט יותר מאצבע, תוכלו להעביר מזומן מחשבון הבנק לחשבון הקשקאש שבנייד שלכם ולהיפך, בכל זמן ומקום.

תשלום בחנויות ובאתרים - פשוט ומהיר לשלם עם קשקאש במגוון מותגים, עסקים ואתרי קניות אונליין, החל מנותני שירותים פרטיים ומקומיים ועד רשתות הענק הכי ידועות.

העברת כספים בין אנשים - דמי כיס לילדים? עזרה דחופה לבני המשפחה? החברים אוספים כסף למטרה חשובה? העברה מרחוק או בהצמדת שני הטלפונים זה לזה(!), וזהו זה.

קבלת הטבות ומתנות - בעזרת הקשרים וכוח הקנייה, קשקאש מציעים הנחות, שוברי שי וקופונים בלעדיים בשלל חנויות. לא צריך לחפש - הם כבר מוטענים בקשקאש שלכם.

ניהול תקציב מאוזן - בקשקאש אין מינוסים והפתעות בסוף החודש, וניתן לערוך מעקב הוצאות אישי ומשפחתי, להגדיר מראש תקרת רכישות ולצפות בקבלות ובפעולות.

רוצים להתקדם לקשקאש? חפשו והורידו למכשיר הנייד את היישום 'KashCash' או חייגו מהנייד הכשר 8122*, ותצטרפו תוך דקות ובחינם. בקשקאש אתם מקבלים כלים לחיים כלכליים קלים. נו, מתחילים?