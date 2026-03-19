ז' בסיוון תקי"א (20 במאי 1751). יום לאחר שבועות. צפת עיר הקודש הייתה חגיגית מתמיד.

השמועה רחשה מסמטה לסמטה "הוא הגיע". חצי שנה של ציפייה לאחר שיצא לדרכו הגיע לצפת יהודי בעל זקן ארוך. עיניים בוערות, וידע רב בתורת הקבלה והזוהר.

הוא התפלל בקבר רבי שמעון בר יוחאי ובקבר האר"י הקדוש, ורשם ביומנו על "אורות גדולים" שראה, וגילוים "נוראיים" שהרגיש.

רבני צפת שלא הכירוהו קודם לכן, התרשמו ממנו ומינוהו לשד"ר מטעם קהילת יהודי צפת המסמיך אותו לאסוף כספים לטובת עניי צפת.

מכתבי המלצה אלו מחכמי צפת נדפסו לאחר מכן באמסטרדם, סביב שנת 1759.

בספריה הלאומית בירושלים מצוי כתב יד של "כוונות סדר ליל פסח ותיקון ליל שבועות", של ישיבת המקובלים בית אל בעיר העתיקה ירושלים בו נכתב "הובא מארץ הקדושה על ידי.. כמה"ר שמעון די גילדיר שי' אחד מחשובי עיר הקדושה צפת".

שמו של המקובל/שד"ר כאמור הוא שמעון פון גלדרן. ואם אתם שואלים את עצמכם גולשי 'כיכר השבת' מדוע לא שמעתם עליו מעולם?! - תיכף ומיד תבינו.

גלדרן יצא מצפת עם תעודת השד"ר ומכתבי ההמלצה. הוא חזר לאירופה ב-1753, בדרכו ביקר בקהיר, ושם לאחר שרוקן את כיסי עשירי הקהילה "לטובת עניי צפת", הוא שם את ליבו שבבית הכנסת בן עזרא, ישנו אוצר גנוז שאיש אז באותם שנים אלו לא ידע להעריכו - הגניזה הקהירית.

מסתבר שגלדרן לטש עיניו גם לכתבים עתיקים אלו.