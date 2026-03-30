עם התקרב ימי הפסח, עיני עולם התורה נשואות אל מערכי מכירת החמץ המהודרים. השנה, לצד ההכנות הקדחתניות, צף ועולה תיעוד וידיאו נדיר (המצורף כאן) המציג את סדר קניית החמץ לאחר הפסח בביתו של עמוד ההוראה, מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל. בתיעוד ניתן לראות את הדקדוק ההלכתי והזהירות המופלגת שאפיינו את מרן זצ"ל, כפי שהנחיל לדורות של רבנים ומורי הוראה בבד"ץ "שארית ישראל".

ממשיכים במסורת ה'חומרא' בבד"ץ "שארית ישראל" מציינים כי גם השנה, מכירת החמץ מתבצעת על פי הוראותיו ודקדוקיו של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. שטרי המכירה נוסחו בשפה הלכתית ברורה וכוללים את כל ה'חומרות' הנדרשות כדי להבטיח שהמכירה תהיה תקפה לכתחילה שבכתחילה, גם עבור אלו המחזיקים "חמץ גמור".

שר התורה זי"ע מוכר את חמצו בטופס של בד"ץ שארית ישראל ( צילום: באדיבות המצלם )

הגר"ג אדלשטיין במכירת חמצו ע"י בד"ץ שארית ישראל ( צילום: באדיבות המצלם )

בשורה לדוברי האנגלית

החידוש המרכזי השנה במשרדי הבד"ץ הוא הנגשת התהליך לקהל הרחב בארץ ובעולם: לראשונה, הושקו טפסי מכירת חמץ רשמיים בשפה האנגלית, מתוך הבנה לצורך הגובר של קהילות דוברי האנגלית המבקשים לסמוך על הכשרות המהודרת.

איך מוכרים השנה?

כדי להקל על המוני בית ישראל, הועמדו מספר דרכים לביצוע המכירה:

בצורה אישית: אצל הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א ורבני הקהילות בכל רחבי הארץ.

אצל הגאונים חברי הבד”ץ שליט”א ורבני הקהילות בכל רחבי הארץ. בעמדות הדיגיטליות: ניתן למלא את פרטי המכירה בכל עמדות "נדרים פלוס" הפזורות בבתי הכנסת (תחת השם: בד”ץ שארית ישראל – מכירת חמץ).

ניתן למלא את פרטי המכירה בכל עמדות "נדרים פלוס" הפזורות בבתי הכנסת (תחת השם: בד”ץ שארית ישראל – מכירת חמץ). במשרדי הבד"ץ: ברחוב שלמה המלך 19, בני ברק (בין השעות 09:30-15:00).

ברחוב שלמה המלך 19, בני ברק (בין השעות 09:30-15:00). בלינק ייעודי: המכירה זמינה באופן מקוון ונוח באתר >>

בהנהלת הבד"ץ מדגישים: "יש לשים לב למלא את הטופס הנכון עבור מכירת החמץ שלכם, ולדייק בכל הפרטים כדי להבטיח את הידור המכירה כדת וכדין".