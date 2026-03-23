אלפי ילדים משתתפים מידי יום: "הזום" שכובש את המגזר

אלפי ילדים משתתפים מידי יום: "הזום" שכובש את המגזר

אמ
מקודם |
מדהים מה ילדים יכולים ללמוד בימים של חוסר שגרה ולמידה. (צילום: באדיבות המצלם)

בעקבות המצב הביטחוני ומלחמת שאגת הארי, יזמו בתנועת אחוות תורה יחד עם ערוץ רייד סדרת פעילויות חווייתיות לילדים, המתקיימות מדי יום בשידור זום מיוחד בשעה 16:00 אחר הצהריים.

הפעילות, שנועדה להעניק לילדים רגעים של חוויה, ידע והפוגה בתקופה המורכבת, מושכת אליה מדי יום אלפי בתי אב מכל רחבי הארץ. הילדים מתחברים יחד לשעה של תוכן מרתק מעשיר ומבדר.

סרטון שהוצג בזום של אחוות תורה וערוץ רייד מראה איך רובוטים בונים מאפס מכונית מקצה אל קצה. (צילום: באדיבות המצלם)

במסגרת התוכנית מתקיימת בכל יום פעילות בנושא אחר. בין הפעילויות שכבר התקיימו: ערב פורים מיוחד בשידור חי עם איש הרדיו מנחם טוקר, מפגש מרתק בנושא טילים ומערכת כיפת ברזל, פעילות מיוחדת של "בית הספר לרפואה לילדי", מפגש עם הצלם החרדי המוכר מיקי שפיצר, וכן פעילות חווייתית בנושא חיות ובעלי חיים.

לדברי המארגנים, היוזמה נולדה מתוך הרצון להעניק לילדים תוכן חיובי ומשמח דווקא בימים של מתיחות ביטחונית.

"הבנו שהילדים נמצאים בבית, לעיתים תחת אזעקות וחדשות קשות", אומרים המארגנים. "רצינו ליצור עבורם רגע של הפוגה רווי תוכן, ידע ושמחה - שעה ביום שבה הם יכולים להתחבר יחד עם עוד אלפי ילדים, ללמוד, לשאול שאלות וליהנות".

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

